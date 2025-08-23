ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

冷凍食品も作り置きもたっぷり保存！【アイリスオーヤマ】のスリム＆スマート冷凍庫がAmazon限定で販売中！

省スペースに置けるスリムな冷凍庫。セカンド冷凍庫にもおすすめ。

幅わずか35.6センチのスリムタイプ。冷蔵庫と並べて置いても、邪魔にならないコンパクトさ。

静音設計26dB。キッチンやダイニングに置いても音が気になりにくい。いつでもキレイ。ケースは水洗い可能。

庫内に冷気を循環させることで冷却するファン式自動霜取り。自動で霜取りを行うので、霜取りの手間がかからない。