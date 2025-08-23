プロ野球セ・リーグは22日、各地で3試合が行われました。

阪神はヤクルトに延長戦で勝利。1−1の延長10回、1死満塁から熊谷敬宥選手が決勝の2点勝ち越しタイムリー。先発の郄橋遥人投手は6回1失点11奪三振の力投をみせると、リリーフの4投手は得点を与えませんでした。敗れたヤクルトは村上宗隆選手の9号ソロの1点のみに終わっています。

巨人は投打かみ合いDeNAに快勝。3回、岡本和真選手の9号ソロで先制すると、6回には甲斐拓也選手や泉口友汰選手のタイムリーで4点を追加し、7回にはリチャード選手がとどめの7号3ランを放ちました。投げては横川凱投手が5回無失点の好投で今季初勝利です。

中日は広島に4時間24分の熱戦に勝利。0−3の8回には上林誠知選手と田中幹也選手のタイムリーや細川成也選手の12号2ランで一挙4得点で逆転。その後追いつかれますが、延長11回にロドリゲス選手の勝ち越しタイムリーなどで2点を奪い、最後は守護神の松山晋也投手が締めました。敗れた広島は救援陣が崩れ、痛恨の逆転負けです。

22日を終えて、阪神が優勝マジックを1つ減らし「19」へ。巨人は貯金「1」としています。中日は4位広島に0.5ゲーム差に縮めました。

▽22日のセ・リーグ結果

◆阪神 3−1 ヤクルト

勝利投手【阪神】桐敷拓馬(2勝1敗1S)

敗戦投手【ヤクルト】石山泰稚(3勝2敗14S)

セーブ【阪神】岩崎優(1勝2敗26S)

本塁打【ヤクルト】村上宗隆9号

◆巨人 8−1 DeNA

勝利投手【巨人】横川凱(1勝0敗)

敗戦投手【DeNA】ジャクソン(9勝6敗)

本塁打【巨人】岡本和真9号、リチャード7号

◆中日 6−4 広島勝利投手【中日】梅野雄吾(1勝1敗)敗戦投手【広島】中粼翔太(3勝2敗)セーブ【中日】松山晋也(0勝0敗33S)本塁打【中日】細川成也12号