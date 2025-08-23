8月23日の運勢第1位は牡羊座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡羊座

どうすれば異性の目に魅力的に映るのか。どの言葉やタイミングが相手の心を掴むのか。そういうことが、感覚的に分かる日です。服装や髪型、香りなど、今日は異性を思い切り意識して正解。外見を演出すると、恋の直感がさらに鋭くなります。

★第2位……射手座

仕事やお金について、行動範囲を広げて行ける日です。そして、たくさん動くほど、可能性が大きくなったと自信を感じることができるでしょう。今日は、まずは感じたままに動くことが大切！行動することで、どの方向が1番大きく発展するか、見えてきます。

★第3位……獅子座

あなたらしい、華のある雰囲気がグッと前面に出る日です。今日は、外見にも普段以上に気を使うとグッド！｢これが今日のポイント｣と言えるものをはっきりさせたり、色使いで冒険してみたり。見た目も華やかに演出してください。

★第4位……乙女座

｢これを伝えたい｣と、強い思いを持って仕事ができる日です。そして、自信を持って話をすることで、周りの多くの人が納得してくれるでしょう。｢これは言わなくても分かるかな？｣と感じることでも、丁寧に説明してください。それが評価につながります。

★第5位……牡牛座

｢譲れない｣と感じる場面もありそうです。言い方によっては、話し合いが進まなくなってしまう場合も。今日は、こだわっていることこそ、柔らかい言い方をするように心がけてみて。少し遠回しな表現をしたほうが、うまく伝わります。