長崎から挑戦を続ける “ブレイキンダンサー” を取材しました。

世界最高峰の大会につながるバトルに挑んだ、21歳のB-Girlです。

長崎市のダンススタジオで練習を重ねているのは、ブレイキンの女性ダンサー 藤原 理恋さん 21歳。

（藤原 理恋さん）

「弟が2つ下にいて（ブレイキンを)始めた当時、小学2年生で幼い時だったので、姉として付き添ったことがきっかけ」

音楽に合わせ、技と表現力で勝負するストリートダンス「ブレイキン」。

リズムに合わせて立った姿勢でステップを踏む「トップロック」や、体全体で回転する「パワームーブ」などの技を繰り出し、創造性や難度を競うダンススポーツです。

（藤原 理恋さん）

「基本なんでもやっていいし、勝ち負けも決める人の自由。見る人によって、毎回ジャッジが変わるし、その時の雰囲気もある。

男女の壁がほかのスポーツに比べてないところが、すごい魅力だと思う」

2024年のパリオリンピックでは「正式競技」にも採用され、注目が集まっています。

理恋さんの得意ジャンルは、華麗な足さばきで繊細にリズムを刻む “フットワーク”。

（藤原 理恋さん）

「(フットワークは)地味と言われている。でもそれがすごい好きだから、ずっと頑張っている」

10年前、小学生の頃に思い描いていたのは…

（小学5年生の頃の理恋さん）

「ブレイキンがかっこいいなと思われる、ダンスをしたい」

あれから10年。

理恋さんが立っていたのは、世界最高峰とされる大会「Red Bull BC One」の日本決勝の舞台です。

全国6地区で行われた予選大会で優勝し、ブロックチャンピオンとして出場した決勝のバトル。

今年11月に東京で行われる、世界大会の日本代表の座をかけて挑みました。

軽やかで繊細なステップとフロアムーブで観客を魅了。

ハイレベルなバトルを繰り広げましたが、世界レベルを肌で感じた初の大舞台は、初戦敗退という悔しい結果となりました。

（藤原 理恋さん）

「もちろん勝つ気で挑んでたので、今回の結果は悔しいものになった。ずっと「BC One」で優勝することを目標にしてきたので、これからも優勝するまで、勝てるまで挑戦し続けたいと思う」

大会から3日後。

長崎市のブレイキン専門スタジオ「UNO-NGSK」には、汗を流す理恋さんの姿がありました。

自身の練習も行いながら 週に3日、未来の “B-boy・B-Girl” の育成にも努めています。

（ブレイキン歴4年 中島 惇太くん(10)）

「レッドブルとかに出てるし、かっこいいフットワークっていうしゃがんでやるやつがあって、そういうのが一番かっこいい」

地元の長崎に、ブレイキンの魅力を広めることも目指している理恋さん。

子どもたちとともに、テクニックを磨きながら世界に挑み続けます。

（藤原 理恋さん）

「世界に名を轟かせるようなダンサーになりたいと思っていると思っているし同時に、長崎県をもっと盛り上げたいっていうのも思ってるので、どっちも並行して頑張っていきたい」