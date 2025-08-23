『放送局占拠』第7話 “武蔵”櫻井翔、監禁された“大和”菊池風磨の救出に動き出す
櫻井翔が主演する土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第7話が23日の今夜放送される。
【写真】冷凍庫に監禁された“青鬼”こと大和（菊池風磨）
櫻井主演の“占拠シリーズ” は、2023年の『大病院占拠』、2024年の『新空港占拠』と続編が制作され、今作『放送局占拠』は3作目となる。今作では、500名の人質をとり放送局を占拠する武装集団「妖（あやかし）」と主人公の刑事・武蔵三郎（櫻井）の戦いを活写する。
■第7話あらすじ
武蔵は義理の弟・伊吹（加藤清史郎）が般若になった理由を突き止めたが、占拠事件はまだ終わりではなかった。暴走を始めた伊吹は、仲間だったはずの“青鬼”こと大和（菊池風磨）を冷凍庫に監禁。90分以内に救い出さなければ、大和は死に至るという。
病院占拠事件で目的を達したはずの大和が、なぜ妖に手を貸したのか。それを明らかにするためにも、大和を死なせるわけにいかない。
一方、テレビ局では、伊吹ら妖たちが“真の目的”のために動き始める。そんな中、伊吹と裕子（比嘉愛未）が姉弟であることを知った人質たちは、裕子にメスを突き付け、妖に解放を迫る。
土曜ドラマ『放送局占拠』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
