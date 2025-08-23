【Koh Gen Do（江原道）×クリスマスコフレ2025】発売日は？｜温泉水スキンケア「THE SPA」のスキンケアセット
Koh Gen Doの人気スキンケア「SPA」シリーズがこの秋、「THE SPA」シリーズとなって新登場！鹿児島県・垂水の澄み切った温泉水をキー成分に、肌への優しさと機能性が調和したアイテムが揃います。中でもクレンジングシリーズは、メイクをオフしながらたおやかな肌を育み、澄み渡るような清らかな印象に。
クリスマスコフレには、そんな新作クレンジングが詰まったスペシャルなセットが登場。「THE SPA 澄肌クレンジング スペシャルセット 400」には、Koh Gen Doのスキンケアのアイコン的存在「クレンジングローション」のたっぷり400mLサイズやクレンジングシートに加え、オリジナル ヘアターバンなどクレンジングタイムをより快適にする特別なアイテムも入っています。
※公式オンラインショップ、銀座サロン限定発売
メイク落としはもちろん、毛穴・角質・くすみまでケアする洗い流し不要のクレンジングローション。コットンに含ませて拭き取るだけで、ウォータープルーフのメイクも簡単にオフします。摩擦をおさえるとろみのあるテクスチャーや、温泉水89％を含む潤い成分96％配合という肌への優しさを考えられた処方で、毎日使いやすく、洗い上がりはしっとりとした肌に。
専用ポンプ付きで、ワンハンドでローションを出せるのもうれしいポイントです！
クレンジングローションは、個包装タイプもイン！旅行やスポーツジムのおともにぴったりです。
クレジングローションをたっぷり含ませたクレンジングシート。従来品よりも肌あたりの優しいやわらかなシートを採用し、優しくかつ素早くしっかりメイクや毛穴・皮脂汚れまでオフします。洗い流し不要（W洗顔不要）のクレンジングだからこその機能を追求し、保湿や肌荒れ、毛穴やくすみなど様々な悩みにうれしい13種類の厳選国産植物成分を配合。夜のメイク落としはもちろん、朝洗顔やボディにも使えます。
クレンジングの時に髪をまとめやすいヘアターバン。ふんわりやわらかな触り心地で毎日のクレンジングタイムをより快適にしてくれそう！
化学処理を行わず、無漂白・無着色に仕上げた、やさしい肌ざわりのスキンケア用コットン。厚みがあり、けば立ちにくく、クレンジングローションとの相性も抜群です。
セットアイテムが入っているビニル素材のバッグはリユース可能！ペットボトルやハンドタオルなどが入る絶妙なサイズで、ちょっとしたお買い物や旅行の荷物の整理などにも活躍しそう！
「クレンジングローション」の300mL現品が入ったセットは、お試し用におすすめ！クレンジングローションの個包装タイプやクレンジングシート、オーガニックコットンも入っていて、シーンに合わせた使い方ができます。
THE SPAクレンジングローション（300mL現品）、クレンジングローション 専用ポンプ、THE SPA クレンジングローション（10mL・2包）、THE SPA クレンジングシート（10枚入現品）、オーガニックコットン（10枚入）、オリジナル シアートート
※Koh Gen Do公式ショップ楽天市場店、＠cosme SHOPPING、LOFTほか、Koh Gen Do正規取扱店限定発売（一部店舗では11月18日（火）発売予定）
肌悩みが多くなるこれからの季節にぴったりのKoh Gen Doのスペシャルセット。ぜひチェックしてみて！
「THE SPA 澄肌クレンジング スペシャルセット 400」￥4,950 ※公式オンラインショップ、銀座サロン限定発売
「THE SPA 澄肌クレンジング スペシャルセット 300」￥3,960 ※Koh Gen Do公式ショップ楽天市場店、＠cosme SHOPPING、LOFTほか、Koh Gen Do正規取扱店限定発売（一部店舗では11月18日（火）発売予定）
※税込
Koh Gen Do公式HP＞＞
予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ
2025年11月4日（火）数量限定で発売＜予約予定なし＞
「THE SPA 澄肌クレンジング スペシャルセット 400」￥4,950 ※公式オンラインショップ、銀座サロン限定発売
「THE SPA 澄肌クレンジング スペシャルセット 300」￥3,960 ※Koh Gen Do公式ショップ楽天市場店、＠cosme SHOPPING、LOFTほか、Koh Gen Do正規取扱店限定発売（一部店舗では11月18日（火）発売予定）
※税込
Koh Gen Do公式HP＞＞
