¥²¥ë¼óÁê¤¬¥Þ¥¸¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ö°ÂÇÜÇÉ¥¾¥ó¥Ó¡×¤Î¤ä¤Ã¤Ä¤±¤«¤¿
Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¤ä¤ä²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÅÞÆâ¤ÎÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ÎÇÈ¤Ë²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤Ç¤Ï¤¢¤ë
»²±¡Áª¤Ç¤ÎÂçÇÔ¸å¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤òÂà¿Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áá¤¯¤â9·îÃæ¤Ë¡ÖÁ°ÅÝ¤·ÁíºÛÁª¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¸½À¯¸¢²¼¤ÇÎä¤äÈÓ¤ò¿©¤ï¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµì°ÂÇÜÇÉ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë²ò»¶¤·¤¿Èà¤é¤À¤¬¡¢¤½¤Î"±åÇ°"¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡½¡½¡©
¢£9·îÃæ¤ËÁíºÛÁª¡©
¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¡£¼óÁê¤Ïº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÂà¿Ø¤¹¤Ù¤¤À¡×
»²±¡Áª¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇË¹ß¤í¤·¡£¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï8·î8Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢¡ÖÎ×»þÁíºÛÁª¡×¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÅÞÆâ¼êÂ³¤¤ò¡¢ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬¤½¤Î°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞÂ§Ï»¾ò¤Ë¡¢àÁíºÛ¥ê¥³¡¼¥ëµ¬Äêá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ò¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½°»²Î¾±¡¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸©Ï¢ÂåÉ½¤Î²áÈ¾¿ô¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ê¥³¡¼¥ë¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ê¤É¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÞÆâ¼êÂ³¤¤ÎÊýË¡¤ò¡¢Áª´É¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢À°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¼êÂ³¤¤µ¤¨·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇËÂà¿ØÍ×µá¤ÏÅÞ¤ÎÂçÀª¤Ê¤Î¤Ç¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤ÎÁ°ÅÝ¤·ÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö°ìÇ¤¤µ¤ì¤¿ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛ¥ê¥³¡¼¥ë¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤ò8·îËö¤Î»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤ò¤á¤É¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³ÎÇ§¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1½µ´Ö¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁíºÛÁª´ü´Ö¤È¤·¤ÆºÇÃ»¤Ç¤â1½µ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤Ï9·îÃæ½Ü¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂÐ±þ¤À¡£Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¼óÁê¤ÎÂà¿Ø¤òµá¤á¤¿¤«¤é¤³¤½³«¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¼óÁê¤¬½ÐÇÏ¤·¤Æ¤â¾¡¤ÁÌÜ¤ÏÇö¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÉÔ½ÐÇÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¹¡£
Á°ÅÝ¤·ÁíºÛÁª¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤¤¤ä¤Ç¤âÂà¿Ø¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÁíºÛÁª¸å¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÆâ³ÕÁí¼¿¦¤·¡¢¿·¼óÁê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤´¤¯Ã»¤¤»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬°ì±þ¤Î·èÃå¤ò¸«¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼óÁê¼«¿È¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÂ³Åê¤òÀµ¼°¤ËÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤Ï°ì»þ¡¢¤ä¤äÄÀÀÅ²½¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¡¢8·î8Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇºÆÇ³¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö8·î4Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§Î©·ûÂåÉ½¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡£¤¢¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÆü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÌîÅÄÂåÉ½¤«¤é¤Î¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òÉ¨ÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¶¨µÄ¤·¤Ê¤¤¤«?¡×¤È¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï7800¤Ë¾å¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ø¤Î¸¥¶â¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤ËÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢ÅÞÆâ¤Î¥à¡¼¥É¤¬¸±°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ï¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿Àþ¡£µÄ°÷¸Ä¿Í¤Ø¤Î¸¥¶â¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÅÞ»ÙÉô¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎµÄ°÷¤Î¥µ¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤ë¤ª¶â¤ÇÂ¿¤¯¤Î»äÀßÈë½ñ¤ò¸ÛÍÑ¤·¤ÆÌîÅÞ¤ò¾å²ó¤ëÎÌ¤ÎÃÏ¸µ³èÆ°¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Áªµó¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Îµ¬À©¶¯²½¤òÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÅÞ¤Ë¤Ê¤ó¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤âÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î°·¤¤¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÞÀ¯¼£²þ³×ËÜÉô¤Îã·Æ£·ò´´»öÄ¹¡¢Ä¹Ã«Àî½ßÆó»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ´±Å¡¤Ë¼É½¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Ì±µÄ°÷¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÜ¤ê¤¬8·î8Æü¤ÎÁíºÛ¥ê¥³¡¼¥ë¼êÂ³¤¤ÎÁª´É°ìÇ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¢£ÅÞÆâ¤ÇºöÆ°¤¹¤ëµì°ÂÇÜÇÉ¤ÈµìÌÐÌÚÇÉ
ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¡¢µìÌÐÌÚÇÉ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»²±¡ÁªÄ¾¸å¤Î7·î24Æü¡¢Ä«´©³Æ»æ¤ÎÀ¯¼£ÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ø5¿Í½°¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î4¿Í¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¼ÂÎÏ¼Ô¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢À¾Â¼¹¯Ì¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡¢¾¾ÌîÇî°ìÁ°´±Ë¼Ä¹´±¡¢À¤¹Ì¹°À®¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤¬7·î23Æü¡¢ÅÔÆâÀÖºä¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤ÇÎ¥ÅÞ¤·¤¿À¤¹Ì¤µ¤ó¤Ç¡¢ÀÐÇËÂ¨»þÂà¿Ø¤Ç°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â4¿Í¤ÎÀÐÇË¹ß¤í¤·¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤Ï¤Þ¤À¤éÌÏÍÍ¤Ç¡¢ºÇ¤âÇ®¿´¤Ê¤Î¤ÏÀ¤¹Ì¤µ¤ó¤ÈÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¤ä¤äÍÍ»Ò¸«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¡¢¤ï¤º¤«20Ê¬¤Û¤É¤Ç¿©»ö¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë²ñ¹ç¤òÃæºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÃæ´Ö¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
Æ±23Æü¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢À¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¡¢»³ÅÄ¹¨»²±¡µÄ°÷¤é¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë½½¿ô¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ÎÍÎÏ¸õÊä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò°Ï¤ó¤ÇÁ±¸åºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÐÀÊ¼Ô¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤À¤±¤È¤È¤Ü¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀÐÇË¹ß¤í¤·¤Ë¸þ¤±¤¿½ðÌ¾½¸¤á¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î²ñ¹ç¤Ë¤ÏÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎÆ°¤¤Ï¡©
¡ÖÇÉÈ¶ÎÎÂµ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤·¤å¤¦¡Ë¤À¤Ã¤¿ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ç¤¹¡£ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯9·î¤Î¼«Ì±ÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÇÔ¤ì¡¢´´»öÄ¹¤òÂà¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Ç¤ÏÅÞÆâÈó¼çÎ®ÇÉ¤È¤·¤ÆÎä¤äÈÓ¤ò¿©¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤È¤â¤ÈÁíºÛ¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¶¯¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÀÐÇË¼óÁê¤òÂà¿Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Î¾¡Íø¡¢¼¡¤Î¼óÁê¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¼Ç¤¤òÍ×µá¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ³«ºÅ¤òµá¤á¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î½ðÌ¾½¸¤á¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏµìÌÐÌÚÇÉµÄ°÷¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤ÎµìÇÉÈ¶¤Ë¤¤¤ë´Ø·¸¤ÎÎÉ¤¤µÄ°÷¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢»¿Æ±¤Î½ðÌ¾½¸¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁíºÛ¤ÎºÂ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÐÌÚ»á¤¬ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤òË¾¤à¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î»àµî°ÊÍè¡¢ÍÎÏ¤ÊÁíºÛ¸õÊä¤ò»ý¤Æ¤º¤Ë¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¼¡¤ÎÁíºÛ¤ò½Ð¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤Îµ¿Ìä¤Ë¼«Ì±µÄ°÷Èë½ñ¤¬¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£
¡Öµì°ÂÇÜÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÐÇË¼óÁê¤Ïµö¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¼ýÆþ¤Î´ÔÎ®¶âÉÔµºÜÌäÂê¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤ËÀè¤Î½°±¡Áª¤ÇÈó¸øÇ§¡¢ÈæÎã½ÅÊ£½ü³°¤Ê¤É¤Î¸·¤·¤¤½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤»¤¤¤Çµì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤ÎÍîÁª¤¬Â³¤¡¢ÇÉÈ¶¤Î½°±¡ÀªÎÏ¤Ï59¿Í¤«¤é20¿Í¤Ø¤È¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¨¤ß¤¬ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ËµÕÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼«Ì±»Ù»ýÎ¨¤¬2³äÂæ¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¾å¸þ¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ë¡ÖÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¡×¤Ï¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç7·î¤è¤ê7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î38¡ó¡£ÀÐÇËÂ³Åê»Ù»ý¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»¿À®49¡ó¡×¡ÖÈ¿ÂÐ40¡ó¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âNHK¡¢8·î9¡Á11ÆüÄ´¤Ù¡Ë¤È¡¢Â³Åê»Ù»ýÇÉ¤¬Âç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¼ã¼ê¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤³¤¦¶»Ãæ¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤ÇÀÐÇËÂ³Åê¤ËÈ¿ÂÐ¤¬23¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»¿À®¤¬69¡ó¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¡£¤³¤ì¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¤Ê¤É¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¹ß¤í¤·¤¬¼«Ì±»Ù»ý¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¡Øº£¤Ï²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤ò¤·¤Æ¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹»þ´ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤òÆâÎØ¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È»Ù»ý¼Ô¤«¤é¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ËÆ°¤±¤ÐÆ°¤¯¤Û¤É¡¢¼«Ì±¤¬¤º¤ë¤º¤ë¤ÈÃÏÈ×ÄÀ²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡ÖÀÐÇË¤é¤·¤µ¡×¤¬¥¡¼
ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Û¤É¡¢ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ø¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡½¡½¡£¤³¤Î´ñÌ¯¤Ê¸½¾Ý¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö½°»²¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ì±ÄãÌÂ¤Î¸¶°ø¤ÏÀÐÇËÆâ³Õ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ì±¤ÎµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿ÂÎ¼Á¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¤¬¼«¤é¤ÎÉü¸¢¤ò²èºö¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ËÆ°¤¡¢ÅÞ¤Î´é¤òÂØ¤¨¤ì¤Ð¤Þ¤¿À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¸¢¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Â³Åê¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼óÁêÌÜÀþ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤äµìÌÐÌÚÇÉ¤Î¿¶¤êÊ§¤¤Êý¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿¹»³´´»öÄ¹¤Îµî½¢¼¡Âè¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÁ°½Ð¤Îµì°ÂÇÜÇÉ¹ñ²ñµÄ°÷¤À¡£
¡Ö¿¹»³¤µ¤ó¤ÏÅÞÆâ¤Ç¡Ø±Æ¤ÎÁíÍý¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¼ÂÎÏ¼Ô¡£Èà¤Î»Ù¤¨¤Ê¤·¤Ë¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ²¼¤Ç¤ÎÌîÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÞÆâ¤Ø¤Î¤Ë¤é¤ß¤âÍø¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¿¹»³¤µ¤ó¤¬8·îËöÍ½Äê¤Î»²±¡ÁªÇÔËÌÁí³ç¸å¡¢¿ÊÂà¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÂ³Åê¤Ç°ú¤Â³¤´À¤òÎ®¤¹¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Î¤«?¡¡¤½¤ÎÊý¸þ¼¡Âè¤ÇÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÌ¿±¿¤¬·è¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤ÎÎëÌÚ»á¤ÏÀÐÇËÂ³Åê¤Î¾ò·ï¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±À¯¼£¤ÎÁí³ç¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡£Î¢¶âÌäÂê¡¢µìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê½èÊýäµ¤ò¼¨¤·¡¢ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¡£»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤¤¼óÁê¤ò°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¡ØÀÐÇË¤é¤·¤µ¡Ù¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼óÁê¤ÏÅÞÆâ´ðÈ×¤¬¼å¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ë±óÎ¸¤·¤ÆÀÐÇË¿§¤Î¶¯¤¤ÆÈ¼«À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤Î±óÎ¸¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢¼Î¤Æ¿È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¤Æ¤æ¤¯¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼óÁê¤¬¤³¤À¤ï¤ëÀï¸å80Ç¯ÃÌÏÃ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬½Ð¤·¤¿Àï¸å70Ç¯ÃÌÏÃ¤ò¾å½ñ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´í×ü¤¹¤ëµì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤òÀâÆÀ¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤é¤·¤¤Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆ²¡¹¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇËÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤Îµì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ø¼¤á¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·³«ºÅ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÏÀÐÇËÂÎÀ©¤ÇÎ×¤à¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»²±¡Áª¸å¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦Á°½Ð¤ÎÎëÌÚ»á¤Ï¤½¤Î¤È¤¼óÁê¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£¤³¤³¤Ç¡ÊÀ¯¸¢¤ò¡ËÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡£¡Ê¼óÁê¤ò¡ËÂ³¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¸·¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¨¤ÆÂ³Åê¤òÁª¤ó¤À¡×
ÀÐÇËÂ³Åê¤«Âà¿Ø¡¢¤³¤Î¤É¤Á¤é¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£9·îÃæ¤Î¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÆ°¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò