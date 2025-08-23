NY½£ËÌÉô¤Ç´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬²£Å¾¡¡Ê£¿ô¿Í¤¬»àË´¡¡¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¤ÎÂì¤«¤éNY»ÔÆâ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ËÌÉô¤Ç´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ËÌÉô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç22Æü¡¢50¿Í°Ê¾å¤ò¾è¤»¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿ô½½¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¥Ð¥¹¤Ï¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¤ÎÂì¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÆâ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾èµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¤¥ó¥É¿Í¤äÃæ¹ñ¿Í¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷µÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ÏÌµ»ö¤Ç¡Ö¥Ð¥¹¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¸å¡¢²£Å¾¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬µß½õ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£