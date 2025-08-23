¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¡×³ô¤ò10¡ó¼èÆÀ¡¡¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤¬É½ÌÀ¡¡°ÛÎã¤ÎÀ¯ÉÜ²ðÆþ¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¼«Í³»Ô¾ì¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬Âç¼êÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î³ô¼°¤ò10%¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï22Æü¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î³ô¼°¤Î10%¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ö¡¼¡¦¥¿¥óCEO¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À¯ÉÜ¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤Î³ô¼°¤ò10%¤â¼èÆÀ¤·¡¢·Ð±Ä¤ËÄ¾ÀÜ²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï¡Ö¼«Í³»Ô¾ì¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÃæÀ¾Éô¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Ç¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì·úÀß¤Î·×²è¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¹©¾ì,
Áòº×,
¾²ÃÈË¼,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³¤,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö