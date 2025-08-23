NY金先物12 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝3418.5（+36.90 +1.11%）



金１２月限は反発。時間外取引では、ドルが対ユーロでは軟化も全体的にはドル高となったことから反落。欧州時間に入ると、一時１５ドル安まで軟化。下値を切り上げ、

１０ドル超の下落で推移。日中取引では、ニューヨーク時間の午前１０時にジャクソンホールでの講演においてパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控え、軟調

に取引を開始し、わずかに時間外取引の安値を下回る場面があった。その後、パウエル議長が「政策金利の引き下げ検討を慎重に進められる状況にある」と発言し、米金利引

き下げ観測が再燃し、ドル安となり、急速に地合いを引き締めた。買い一巡後、中盤に上げ幅を縮小したが、後半から終盤は３５ドル超の上げ幅を維持して推移した。



MINKABU PRESS

外部サイト