

曳舟駅界隈のタワマン群（筆者撮影）

【画像】湿地帯に住宅が開発、今はタワマンが建つ曳舟駅の周辺エリア。長屋には東京藝大のアーティストが住む

あっちにもタワマン、こっちにもタワマン。気付けば日本の街はタワマンだらけになった。

それもそのはず。タワマンは2024年末時点で全国に1561棟もあるという。その土地の生活、景観、価値を大きく変えてしまうタワマンだが、足元には地元の人たちの生活圏がいまも広がっている。縦に伸びるタワマンではなく、横に広がる街に注目し、「タワマンだけじゃない街」の姿をリポートする。

今年は昭和100年という記念すべき年だ。曳舟・京島界隈には、100年前のデベロッパーと現代のデベロッパーの思いが交差する。

「曳舟」の名の由来

東京都墨田区の曳舟には東武線の曳舟駅（墨田区東向島2-26-6）と京成曳舟駅（墨田区京島1-37-11）がある。

2つの駅を分けるように、曳舟川通りが走っている。名前の通り、かつてここには江戸時代に整備された曳舟川という水路があった。人や馬が舟を引いて利用していたことから曳舟の名がついたという。



江戸時代、人力で舟をひく様子（四ツ木通用水引ふね『名所江戸百景』より）

東武線の曳舟駅と京成曳舟駅のまわりは再開発が進み、数棟のタワマンが建っている。曳舟駅前から南の方向には、東京スカイツリーの姿もよく見える。

ところが、京成曳舟駅から南東側に広がる京島地区には、100年前に建てられた長屋がまだ多く残っており、風景の違いに驚かされる。

この地域は大正の終わりから昭和の初期にかけて、越後からきた大工集団によって開発された地域だ。

それまでは田畑の広がる湿地帯だった場所に、凄まじい勢いで住宅が開発されていった。100年前の開発と、タワマンを含めた現代の再開発。時代を経て、2つの開発が交差している。

100年前のデベロッパー「越後三人男」の正体

曳舟駅界隈のタワマン群が見える京島界隈には既述の通り、昭和初期までに建てられた長屋が残っている。一帯は東京都内でも有数の「木造住宅密集地域」で、ひとたび火災が起これば延焼の危険があり、東京都も改善事業を長く展開している。

1923年（大正12年）、関東大震災が発生した。その被害はすさまじく、死者・行方不明者は約10万5000人。全壊・焼失・流失した家屋は21万2000棟以上と言われる。

家屋を失った東京府民（当時）のために、すぐにでも大量の住宅が必要だった。幸い京島地区は被害が少なく、ここに多くの長屋が建設された。これを主に担ったのが、「越後三人男」と呼ばれる大工集団だった。

曳舟から京島にかけての地域は1970年代から、建築関連の学術的な研究が行われている。1974年に東京都が行った『京島地区調査報告』にも深井国太郎、深井トヨ、片桐洋三の「越後三人男」が罹災者のための住宅を建築したことが書かれている。

今回、越後三人男の末裔、深井輝久さんにお話を伺うことができた。深井さんは現在、祖先の残した物件を個人で管理運営している。



越後三人男が建てた長屋の説明をする深井輝久さん（筆者撮影）

「京成曳舟駅から南側に広がる京島一帯の開発と、駅まわりの再開発には100年のギャップがあります。私の曽祖父が越後から東京に出てきたのが1900年（明治33年）ころですから、そこから数えたら120年以上ですね。東京都の報告では“深井トヨ”となっているのですが、これは間違いで、本当の名前は深井豊吉です」（深井さん）

また、片桐洋三となっているのは“片桐興蔵”の間違い。地域の人たちへの聞き取りによる調査だったから、そうした間違いがあったのだろう。

1884年生まれの深井豊吉は、16歳のときに越後（新潟県）から大工の見習いとして上京した。39歳のときに関東大震災が発災し、そこから京島地区に長屋の建設を開始したという。

「祖父の深井豊吉は、長屋を大通り沿い（特にバス網が充実してきてからは、バス停の付近）に建てることを基本方針にしていたようです。曳舟と京島を分ける四ッ目通りや、京島地区を取り囲む明治通り、十間橋通りに沿った表側に多くの長屋を建てました。最盛期には数百戸ほどもあったようです」（深井氏）

深井豊吉は大工として長屋を建てるだけではなく、土地を買って物件を建て、その経営までこなした。今で言う「デベロッパー」として、土地と物件を見ていた。

「豊吉さんは、『朝は人が起きる前に一仕事、昼は普通に働いて、夜は寝る前に一仕事』これを自分に課していたと聞いています。だからこそ、こんなにたくさんの土地を買い、長屋を建てることができたのでしょうね。

長屋の経営は主に豊吉さんの娘、深井セキがやっていました。私の祖母にあたる人です。セキさんは経営者としての腕も一級品で、私が子どもの頃から商売についてもいろいろなことを教えてくれました。だからこそ、私も今の仕事ができているわけです」（深井さん）

100年後の今、曳舟・京島地区には現代のデベロッパーが入り、開発を進めている。

100年後のデベロッパー「UR都市機構」



中央のビルがイーストコア曳舟（筆者撮影）

曳舟のランドマークとも言える「イーストコア曳舟」の開発を行ったUR都市機構の大野友平さんは次のように語る。

「2001年にイーストコア曳舟の再開発が都市計画決定されました。UR都市機構だけの事業ではありませんが、現在イトーヨーカドーなどが建っているエリアです。これ以外にも、URは、木造住宅密集地の京島地域でも整備を行っています。コンセプトは“ボトムアップ＋バリューアップ”です」（大野さん）



UR都市機構 密集市街地整備部 大野友平さん（筆者撮影）

曳舟・京島の界隈を歩いて話を聞いていると、この地域ではUR都市機構がかなりの頻度で話題にのぼる。京島は木造の密集地域だ。UR都市機構には「密集市街地整備部」という部署が存在する。大野さんはそのうち、城東都市再生事務所の事業計画第1課長だ。彼らは、街の住みやすさを向上させるために、様々な計画を実現させている。

今回こちらに取材を申し込んだのは、UR都市機構のこうした動きと、100年前のデベロッパーである越後三人男とが、どこかで重なって見えたからだ。

「たしかにUR都市機構の前身は日本住宅公団です。これは戦後の住宅難のもと、郊外の造成地やニュータウンの開発などを進めてきた歴史があります。越後三人男が関東大震災の長屋群を造成し、コミュニティを形成してきた、という視点には、似ているところがあるのかもしれませんね」（大野さん）

味わい深い長屋街だが、安全性は課題

100年前に建てられた長屋群は、迷路のように入り組んだ場所が少なくない。それが風情でもあるのだが、一方で安全性の問題が指摘されている。

「京島は典型的ですが、密集市街地として位置づけられている地域には、木造建物が多くて道が狭いうえに、行き止まりになっていたりします。地権関係が複雑だったりして、建て替えが進まないことも特徴です。いったん火災が起きれば延焼の危険性が高いし、細く曲がりくねった道路は、緊急自動車の進入を妨げます」（大野さん）

UR都市機構は、そうした地域の土地を買い取り、新しく直線で広い道路を敷設するために用地提供を行っている。

「密集市街地の整備コンセプトは“ボトムアップ＋バリューアップ”ですが、以上のような取り組みがボトムアップにあたります。一方バリューアップは、単に土地の再開発にとどまらず、地域の拠点作りなどにも気を配ることを指しています。地域の拠点をつくることで、普段づかいの関係性を後押しし、いざというときに顔が見えるつながりが防災にも直結するからです」（大野さん）

京島地区の「下町人情キラキラ橘商店街」では、UR都市機構の土地に誰もが使用可能な野外卓球台を設置するアートプロジェクトが展開されている。今回話を聞いた「ノウドひきふね（墨田区東向島2-29-13）」も、誰もが使えるコミュニティ施設のひとつだ。東武鉄道の曳舟駅から歩いて1分の場所にあり、カフェや学習スペースを設置している。こうした場を複数つくることで、地域の価値を高めているわけだ。



京島地区 下町人情キラキラ橘商店街に置かれた卓球台（筆者撮影）



ノウドひきふね（筆者撮影）



ノウドひきふね 内観（筆者撮影）

100年前に当時のデベロッパーである越後三人男によってつくられた街は、現代のデベロッパーがバトンを受け取り、より高度な進化を遂げているようだ。

タワマンとアートがある街「曳舟」

東京藝術大学がある上野から近いこともあり、曳舟・京島地域には、近年アーティストが多く移り住むようになっている。そうした動きの背景には、前出の深井さんの存在もある。



約100年前に深井豊吉が建てた長屋（筆者撮影）

「私は大学を卒業後はずっとサラリーマンをしていて、家業を継いだのは2010年のことです。いろんな開発業者やテナント希望社から電話やDMがありました。一日に5〜6件、週で40件くらいになったこともあります。うちは表通り、とくにバス停近くの場所に土地を多く持っているから、魅力的に映ったんでしょうね」

と深井さんは笑う。

「でも、大きなビルやマンションを建てることで、この町の“らしさ”を削いでしまわないか――。そこが引っかかった。この街らしさを考えたときに、思い当たったのがこの一帯が葛飾北斎のゆかりの地で、その気風を受け継ぐ“職人の町、アートの街”であることです。

代替わりしてすぐのころからスカイツリーが開業するまで、谷中や蔵前、また山の手に住む20代後半、30代のアーティストから、長屋を貸してほしいと問い合わせが増えました。

きっかけは東京藝大出身の人です。会って話を聞いてみると、信頼できる人だった。だから相談に乗って長屋をお貸しすることにしたんです。そこから口コミで広がっていったようです。

そもそも絵とか彫刻なんかをやってるアーティストって部屋を借りにくいらしいんです。『彼らは収入が不安定だし、部屋を汚すだろうによく貸しますね』と不動産仲介の会社や周りから言われました。

でも、私にできることなら叶えてあげたい、との思いだったんですよね。今では多くのアーティストが京島に住んでいます」（深井さん）

越後三人男がなぜ東京に来たのか…は謎のまま

このような街の礎を築いた越後三人男だが、彼らがなぜ越後から東京にやってきたのか、その理由は深井さんもわからないという。



山本俊哉教授（筆者撮影）

曳舟・京島地域の都市計画を研究する明治大学の山本俊哉教授は次のように語る。

「そもそも当時、東京で仕事をしていた大工さんは新潟出身の人が多かった。出稼ぎで来ていたのですね。明治時代の中頃は新潟県って日本でもっとも人口の多い地域でした。

でも雪国ですから、冬は仕事が少ない。だから出稼ぎに出る。田中角栄も、東京に出てきて戦前、建設会社を立ち上げた。



（連載一覧はこちら）

中央区月島地区にも新潟の人たちがつくった長屋が多いと言われています。また、土地を購入して長屋を自ら建て、関東大震災後に借地借家経営をしていた。

ただ、この手の話は文書が残っていないことが多く、伝聞で辿るしかないのですが、越後三人男もそういう形で今でいう“デベロッパー”になったのでしょう」（山本教授）

100年前、越後三人男が建てた長屋が人々の暮らしを支えたように、今また新しいデベロッパーが未来の生活を形づくっている。

【もっと読む】23区なのに｢古墳と渓谷｣秘境がある街の"実態" では、世田谷区・等々力を街に詳しいライターの末並俊司さんが訪問。豊富な写真とともに、その魅力をお伝えしている。

（末並 俊司 ： ライター）