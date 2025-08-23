各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#79 須佐純子」

今月、株式会社THINKフィットネスの運営するゴールドジム主催のボディコンテスト「マッスルゲート湘南大会」が神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で開催された。植木職人・須佐純子が「ボディフィットネス一般の部」で優勝した。約10キロ減量して臨んだ真夏の大会を制覇。「伸びしろしかない」と語る50歳はジャパンカップのメダル獲得を目指す。

――今の率直な気持ちをお願いします。

「いやー。嬉しいです、すごく」

――自信があった部位は。

「全くないです（笑）。まだまだ課題がありすぎて、伸びしろしかないです！」

――大会に向けてどこを中心に鍛えたのでしょうか。

「脚の絞りが全然できていなかったので脚ですね。上半身は絞っても筋量を減らさない努力をしていました」

――ボディメイクを始めたきっかけは。

「スタジオレッスンが好きで、有酸素系の運動をしていたのですが、コロナで有酸素のスタジオがなくなってしまい、トレーニングを始めた。2020年くらいからですね。そこでジムのスタッフの方に『出てみないか』と声をかけてもらったのがきっかけです」

――体重の変化を教えてください。

「もともと、そこまで太っていなかったですけど、今回は9〜10キロくらい落としました。脂肪が多かったんです」

――普段のお仕事は。

「植木屋さんです。お寺とかの木を切ったり草をむしったり、親方の補助をしている。普段は長袖長ズボンに帽子つけています。すごく熱くて夏の減量にもなりますね（笑）」

――競技の魅力を改めて教えてください。

「トレーニングってすごい難しいんですけど、やってできた時、ステージに上がって成果が出た時は自分の中で嬉しい。私は人よりも遅いペースでゆっくりやっていて、まだまだ未熟なんですけど、頑張った部位の筋肉が徐々に出始めているのがすごく楽しいです」

――今後の目標は。

「ジャパンカップでまだ一度もメダルが取れていないので、取りたいという目標があります」



（THE ANSWER編集部）