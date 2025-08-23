「マンUを断ったのは、正しかったのか」23歳日本人の決断に英国注目「我々の意見では…」
日本代表GKの鈴木彩艶は２年前、世界的名門マンチェスター・ユナイテッドから誘われた。だが、浦和レッズを飛び出して移籍した先はシント＝トロイデン。プレミアリーグに挑戦するのではなく、ベルギーに向かった当時20歳の決断は話題となった。
１年後、鈴木はセリエAのパルマにステップアップ。GK大国と言われるイタリアで、デビューシーズンながら37試合に先発出場し、評価をさらに高めた。ユナイテッドのほかにも、チェルシーやバイエルンなど、複数のビッグクラブからの関心が騒がれたのは記憶に新しい。
それでも、鈴木は冷静な姿勢を保っている。７月には地元紙『Gazzetta di Parma』のインタビューで、パルマに集中していると強調した。この夏も去就が取りざたされたが、イタリアでシーズン開幕を迎えている。
ユナイテッド専門サイト『We All Follow United』は８月21日、「ここで問題となるのは、スズキがユナイテッドを断ったのは、正しかったのか、間違っていたのかということだ」と報じた。
「我々の意見では、彼は正しい決断をした。若手GKにとって、安定した試合出場は最も重要なことだからだ。オールド・トラフォードのプレッシャーは異なる。小さな挫折でキャリアの方向性が変わり得る」
同メディアは「一方で、ユナイテッドの状況を考えれば、4000万ポンド（約76億円）での補強を目指すのは、確かに守備強化につながるかもしれない」と続けている。
「だがそれは、選手が精神的に準備できている場合だけだ。スズキは今、パルマで完全に満足しており、それが自信につながっている。若い選手はまず、より小さいクラブで安定を得るべきだ。それからもっと大きなクラブの重圧に挑むべきだろう。ユナイテッドにとっては残念な状況だが、スズキが優先することは理解できる」
着実に成長を続けている23歳は、どこまで飛躍できるのか。期待はふくらむばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
