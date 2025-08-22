その食事で大丈夫? 「脂肪肝」を悪化させない控えるべき食べ方と取りたい栄養

肝臓の健康を守るためには、日々の食事が大きなカギを握っています。脂肪肝や肝機能の低下を防ぐには、アルコールや糖質、脂質の摂り過ぎを避け、栄養バランスのとれた食生活を意識することが大切です。管理栄養士の成松さんに、肝臓が弱ってきた人が気をつけるべき食事のポイントや、満足感を得ながら摂取を控える工夫について伺いました。

監修管理栄養士：

成松 由佳（管理栄養士）

大学院修士課程修了後、製薬会社での勤務を経て、健診専門クリニックでの特定保健指導に従事。フリーランスとしてもパーソナル栄養相談やコラム執筆、レシピ開発、ラジオ出演など幅広く活動。食事に悩む時間や精神的なストレスを減らし、前向きに過ごせる土台を食で作れるようサポートしている。

編集部

肝臓が弱ってきた人の食事のポイントは何ですか？

成松さん

肝機能の数値が低下し、脂肪肝や脂肪肝炎が疑われる人は、アルコールや糖質、脂質の過剰摂取を控えることが大切です。適量飲酒を目指し、糖質・脂質の多い食事を減らしましょう。肥満がある場合は、これらの食事によってカロリーの摂り過ぎを改善し、減量することも必要です。

編集部

適量飲酒とは、どれくらいを目指せば良いでしょうか？

成松さん

1日純アルコール量で20g以下、女性ではその半分が目安です。20gは、ビールでは500mL缶1本、日本酒1合、ワイン2杯に相当します。ただし、脂肪肝の状態によっては禁酒が必要になります。1日平均アルコール60g以上の飲酒を5年以上続けていて、飲酒が肝障害の主な原因である場合は、禁酒が原則です。

※参考：厚生労働省「健康日本21 アルコール」

https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b5.html

編集部

飲み過ぎを防ぐために良い方法があれば教えてください。

成松さん

1日に飲む量を減らすか、飲む頻度を減らすか、どちらか取り組みやすい方から始めてみましょう。飲み物がないと寂しい場合は、炭酸水やノンアルコールの飲み物に置き換えるのがおすすめです。また、おつまみの選び方も工夫してみましょう。豆腐や枝豆など、低カロリーでたんぱく質の摂れるものがおすすめです。脂っこい料理や味つけが濃いものは飲み過ぎてしまいやすいので、食べ過ぎに注意しましょう。

編集部

糖質・脂質の摂り過ぎを控えるには、どんな食事を摂ったら良いですか？

成松さん

ご飯と、肉類や魚介類などのたんぱく質源が入ったおかず、野菜・海藻・きのこなどのおかずが揃った定食スタイルの食事を目指しましょう。特に魚を選ぶとn-3系脂肪酸、緑黄色野菜を選ぶとビタミンA・C・Eなど、肝機能の改善に役立つ栄養素が摂取できます。また、脂質の多い料理や、炭水化物メインの料理は、1食に複数摂らないようにしましょう。例えば、ラーメンとチャーハン、親子丼とうどんなどの組み合わせは避けてください。スナック菓子やジュースなども摂り過ぎないように注意してみてくださいね。

編集部

食事の時間に注意はありますか？

成松さん

夜遅い時間は、食事からとったエネルギーが消費されにくく、体脂肪として蓄積されやすい時間帯です。先ほどの糖質・脂質の多い食事は、夕食では特に避けましょう。間食も夕食後は控え、摂るなら日中にしたいですね。

※参考：農林水産省「みんなの食育 夜遅く食事をとるときは」

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/topics2_03.html

編集部

糖質・脂質の量を減らしても満足する方法はありますか？

成松さん

噛みごたえのあるものを選び、よく噛んで食べるのがおすすめです。野菜や海藻の料理を増やし、食事の最初に食べると、よく噛むことで満腹感を得やすくなります。大きめに切ってスープやみそ汁、サラダにすると良いでしょう。穀物は精製された白米などより、玄米などの全粒穀物を選ぶとよく噛んで食べられます。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

成松さん

脂肪肝を放置すると、肝硬変や肝臓がんなどの病気につながる可能性があります。また、心臓病のリスクも高めることが知られています。健康診断で指摘されたら、食事で早いうちに対策しましょう。できることから取り入れてみてくださいね。

※この記事はメディカルドックにて【肝臓に優しい食事を管理栄養士が解説 おすすめの食材・食事の際の注意点は？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。