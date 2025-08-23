黒木啓司さん＆宮崎麗果、水着姿の“ラブラブ”ダンスを公開「5人産んでこのスタイル最高」「無駄なお肉が一切ない、、」
2022年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（45）の妻で、実業家・モデルの宮崎麗果（37）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。黒木さんとともに、水着姿でのダンスする動画を公開した。
【動画】スタイルすごすぎ…水着姿の“ラブラブ”ダンスを公開した宮崎麗果
宮崎は「息があってるのか、あってないのかわからない夫婦です」とつづり、ハワイのビーチでダンスする動画を公開。「『Freestyleのところは、恥ずかしさを捨てて全力でやらないとだめだよ』とケイジ先生に言われて頑張りましたが素人に咄嗟のフリースタイルはかなり難しい笑笑」と夫と仲睦まじい様子を伝えた。
この投稿には「みてるだけで…happy」「5人産んでこのスタイル最高」「最高な夫婦ですね」「無駄なお肉が一切ない、、」「ダンスうまくなってる！！」との反響が寄せられている。
