「本当にやりたいこと」を中心に生きる60代へ。産婦人科医・高尾美穂さんの失敗を力に変えるマインドと自分を変える5つの行動

がむしゃらに仕事や子育てに突き進んできた時期を経て、60歳前後の人たちは少し身軽になってくる頃だろう。



そんな世代の人たちこそ、これからは「自分が本当にやりたいこと」を中心に過ごしてほしいというのが、産婦人科医・高尾美穂さんだ。



動くことでしか始まらないこともあり、自分から行動してみることも大切だとする。しかし、時には失敗することも…。



高尾さんがいつも話している印象に残るフレーズから、人生の節目を迎えた人たちに寄り添う80の言葉を厳選した、著書『「自分が主役」で生きたらいいじゃん』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

一度の挑戦でうまくいくなんて稀

【失敗からしかいけない「次」がある】

一度でうまくいくなんて稀なこと。失敗をそこで終わらせるか、次へ進む糧にするかは自分次第。

たった一度の挑戦でうまく物事が進むなんてことは、めったにありません。

うまくいかなかった経験は、「失敗」とまとめられることが多いですが、それはあくまでその時点における「結果」であり、「結末」ではありませんよね。

失敗とされる経験からしか行けない「次」もあれば、その経験をとおしての出会いもあるはず。

失敗の次のアクションを起こさず、最終的な「結末」を失敗で終わらせるか、失敗をとおしてその先へ挑むかは、自分次第なのです。

効率のよさや時短が求められる今、失敗をくり返さなくても、手っ取り早く身につけられるマニュアルやサービスも増えています。それでいいと思えるものはそれでいい。

でも、「これだけは」と思うものについては、失敗を恐れず、丁寧な努力を積み重ね、自分なりに試行錯誤をくり返し、ときには誰かの背中を追いかけて自分を高めていきたい。

経験でしか学べないこと、場数を踏むことでしか深められない世界って、きっとあると思っているからです。

人生を変えるのが暇な時間の過ごし方

【暇な時間になにして過ごすかが人生を変える】

これからの人生を変えていくのは、「暇な時間」の過ごし方。「しなきゃ」ではなく、主体的に過ごすことをおすすめします。

「暇な時間をどう過ごすか」は、とても大事だと思っています。私たちは暇な時間ができると、なにかの役に立つことをしなきゃと思ったり、予定をギチギチに入れなきゃと思ったり…、「しなきゃ」に囚われることがあるように思います。

そうではなく、考える時間をもったり、ワクワクすることに取り組んだりして、主体的に過ごすのがおすすめです。

もしボーッとしたいなら、あえてのんびり過ごすのもよいと思います。

一方で、「しなきゃ」ではない時間の過ごし方って、じつは、自分の中のひらめきや直感に紐づいているのではないでしょうか。

自分がしたいことそのものかもしれないし、したいことにつながるなにかかもしれません。暇なときになにをしようと思うか、それはこれからのヒントになるかもしれませんね。

変えられることはたくさんある

【自分を軌道修正したいときに試したい5つのこと】

■List

・生活習慣を変えてみる

・会う人を変えてみる

・行く場所を変えてみる

・相談相手を変えてみる

・普段選ばないほうを選んでみる

うまくいかないことが続いたりして、なにかを変えたいときってありますよね。そんなときなにより大事なのは、軌道修正が必要だと自分ではっきりと自覚すること。ちゃんと自覚さえしていれば、軌道修正は簡単です。

ただ、具体的にどんなことをしたらいいかがわからないという方が少なくないようです。でも、なにをするかは、意外と生活に近いところにあることが多いのではないでしょうか。

たとえば、普段選ばないシャツを選ぶ、電車で出かけるときにいつもと違う乗り換えの仕方で行ってみるなど。それだけで、なにかがずいぶん変わると思います。すると、その先も、少しずつではありますが、変わっていくことでしょう。

変えられることは、いっぱいあるのです。

高尾美穂

医学博士・産婦人科専門医。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。イーク表参道副院長。ヨガ指導者。婦人科の診療を通して、女性の健康を支え、女性のライフステージに応じた治療法を提示し、選択をサポートしている。著書に『心が揺れがちな時代に「私は私」で生きるには』（日系BP）、『人生たいていのことはどうにかなる』（扶桑社）、『更年期に効く美女ヂカラ』（リベラル社）など。