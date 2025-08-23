人生後半は「好き」を軸に生きる。産婦人科医・高尾美穂さんが教える“自分が主役”で生きるためのマインドセット

仕事や家事、子育てから解放された50〜60代は、これからは自分が主役となる「人生第2章」の幕開けとなる。



そんな新たな人生の一歩をどのようなマインドで過ごしていけばいいのだろうか。



産婦人科医・高尾美穂さんの著書『「自分が主役」で生きたらいいじゃん』（扶桑社）は、第2の人生をはじめる人たちに向けて、背中を押すメッセージを収録している。



後回しにし続けてきた「自分」に向き合うためのアドバイスを、一部抜粋・再編集して紹介する。

嫌な言葉は「斜めにかわす」

【自分を傷つける言葉を真正面からわざわざ受け止める必要はない】

心に引っかかる嫌な言葉は、真に受けず、斜めにかわすイメージで。そもそも人を傷つける言葉は言われる必要も言う必要もないのです。

人から言われた自分を傷つける言葉を、真に受ける必要はありません。「真に受ける」とはどういう状態かというと、ものが飛んできたときに、それを自分の体の「真正面から受け止める」というイメージ。嫌な言葉は、「斜めにかわす」のでよいと思います。

もちろん、自分にとって大事な人からの言葉であれば、真摯に受け止めることは大切です。でも自分にとって大事じゃない人からの言葉であれば、わざわざ真正面から受け止めなくてよいのではないでしょうか。

自分にとって大事な人か、そうでないかを意識することは、私たちが社会で無駄に傷つかないで生きていくための方法とも言えます。

逆も同じで、私たちが誰かを傷つける言葉を言う必要もありません。相手に対してよかれと思って選ぶ言葉は、ときに人を傷つけることもあります。

それは正義感から出た言葉なのかもしれませんが、その正義は、誰にとっての正しさなのでしょうか。私にとっての正しさが、相手にとっての正しさではないかもしれない、そう考えてみることも大切です。

終わったことは引きずらない

【リセット上手になる】

終わった物事をいつまでも引きずらない。完全になくすのは無理でも「この話はいったん終わり」にしよう。

たいへんだったこと、つらかった人間関係は、いつまでも引きずらず、リセットしたいもの。完全に記憶から消すことはできないけれど、頭の中で整理することはできると思います。

たいへんだった過去、今、そして未来と、人生はずっとつながっていますが、そんななかでも、自分にとって「一つの節目を迎えた」という気持ちをちゃんともつことは大事です。

引っ越しなどで環境が変わるのであれば、その機会を生かすのもいいですし、新年の始まりや誕生日、二十四節気などの季節の節目を、リセットするきっかけにしてもいいですね。

まずは自分の「好き」を知ろう

自分のことだから自分がいちばん知っているはず、そう思うのは自然です。でも、いざ誰かに自分のことを説明しようとしたら、キーワードさえ浮かんでこない、なんてこともありますよね。

自分を知るためには、まず自分の「好き」を知ること。自分はなにが好きなんだろう、という問いを自分にしてみるといいと思います。

いろんなカテゴリーについて、自分はなにが好きかを考えてみましょう。

たとえば、色や食べ物、場所など。キャラクターはなにが好きかなどでもいいんです。私はまずスヌーピーが好きで、それ以外にもおさるのジョージとかラルフ ローレンのくまさんも好き。

それが自分でわかっていると、優先順位をつけやすい。なにかを選ぶときには迷わずそれを選べばいいし、選択肢に「好き」が入っていなければ、選ばなくてもいいという考え方もできます。

しかも、あたりまえですが、自分がなにを好きかがわかっていないと、周りの人に伝えることができません。

つながりにエネルギーを集中させる

人間関係の中で、お互いの「好き」に共通点があるとわかった瞬間に、距離が一気に縮まることがありますよね。「推し」が同じだとわかった時点でいきなり仲よくなれたりする。

私たちは、お互いに「好き」を知らないまま時間を過ごしている可能性があります。でも、それをお互い知るだけで新たな関係性が生まれるかもしれない。これからの年代においてもとても貴重なことだと思います。

人生後半になると、仕事や子育てでつながっていた関係が減り、交友関係が狭くなってくるのは自然なことです。ですが、つながりが減っていくことをさびしいと思う必要なんかぜんぜんない。

本当につながっておきたいと思っている人とのつながりだけが残っていく年代なのだととらえたらいいでしょう。その大事なつながりに時間とエネルギーを集中させることができるのだから、むしろよかったと思ったらいい。

そして、もう十分に伝わっている人もいるかもしれませんが、大事に思う人にこそ、自分はなにが好きなのか、これからなにに時間を使っていきたいのかを知っておいてもらえると幸せですよね。

どんなことに喜びを感じ、どんなことを嫌と思うのか。それがわかれば、嫌と思う経験を減らし、喜びを感じる時間を増やすことができる。好きであふれる人生をつくることができると思うのです。

まずは一度、自分がなにが好きなのかを言語化してみてはどうでしょう。手帳に書いておくのもいいですね。ぜひ下のリストを参考にしてみてください。

■自分の「好き」を知るための13の問い

・好きなものは？

・好きな色は？

・好きな場所は？

・好きな人は？

・得意なことは？

・続けたいことは？

・続けられていることは？

・うれしく思える自分の行動は？

・うれしく思える人の行動は？

・言われてうれしい言葉は？

・褒められたらうれしいことは？

・大事にしたいことは？

・大事にしたい人は？

高尾美穂

医学博士・産婦人科専門医。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。イーク表参道副院長。ヨガ指導者。婦人科の診療を通して、女性の健康を支え、女性のライフステージに応じた治療法を提示し、選択をサポートしている。著書に『心が揺れがちな時代に「私は私」で生きるには』（日系BP）、『人生たいていのことはどうにかなる』（扶桑社）、『更年期に効く美女ヂカラ』（リベラル社）など。