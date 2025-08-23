キャリーに装着ッ！！【3COINS】大荷物が一気に片付く♡「新作トラベルグッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】から、夏のお出かけに重宝しそうな「トラベルグッズ」が登場！ 8/4に発売されたばかりの新商品をピックアップしました。旅行の予定がある方は、売り切れ前にぜひチェックしてみてください。

考えた人天才！「丈夫で濡れにくい折りたたみキャリーオンバッグ：S」

旅行先で増えてしまった荷物やお土産がキャリーケースに入らない……なんて時にあると助かるのがこちらの「キャリーオンバッグ」です。なんと、使わない時はコンパクトにたためるビニール製。キャリーケースの持ち手に通せるベルトも付いているため、両手が空くのもうれしいポイントです。ビニール製ですが、しっかりとした作りで耐荷重は約5kg。重たいお土産が増えてしまっても安心です。マチも約20cmと広いため、見た目以上にたっぷり収納できそうです。\330（税込）で買えるので、試してみてはいかがでしょう。

荷物が多い人に！「丈夫で濡れにくい折りたたみキャリーオンバッグ：XL」

長めの旅行でSサイズじゃ足りない……という時には、耐荷重約10kgのXLサイズもあります。マチは約30cmの大容量。こちらももちろん、折りたたみ可能です。外ポケットが付いているため、頻繁に出し入れする小物類をとりあえず入れておけるのも◎ たたんだ時の留めベルトを広げてリング状にすれば、薄手の衣類を引っ掛けて持ち歩くこともできます。カラーはブラック・ホワイトの2種類。お値段は\660（税込）です。念の為旅行に持っていくと、いざと言う時ものすごく役に立つかもしれません。

