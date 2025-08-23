TikTokアカウント『ちゃたちゃたくにいち』に、注射されたことに気付かない猫さんの姿が投稿されました。

覚悟を決めて注射を待つ猫さんの健気な姿は、129.8万回再生を突破。「やるならやれ！って顔してて可愛い」「注射じっとしてて偉いねぇ！」「チックンよく頑張ったね」といったコメントが寄せられました。

インスリン注射を頑張る茶太郎くん

動画の主役は、茶トラ猫の「茶太郎」くん。透き通るような薄いグリーンの目がチャームポイントです。糖尿病の治療を頑張っているという茶太郎くん。食事制限と毎日のインスリン注射が欠かせないのだとか。

ある日、飼い主さんが、茶太郎くんにいつものようにインスリン注射をしたといいます。茶太郎くんは、お利口に注射を打たせてくれたそう。しかし、注射後の茶太郎くんの様子がいつもと違ったといいます。

注射を打たれたことに気付かず...

注射を打ち終わったのに、なぜかその場から動かなかったという茶太郎くん。どうやら、まだ注射が終わっていないと思っている様子。

茶太郎くんは、「まだかな？早く打ってにゃ」というように、覚悟を決めた顔で待っていたのだとか。

飼い主さんが、「終わったよ、終わりましたよ」と声を掛けてもまだ動かなかったという茶太郎くん。さらに、「ちゃーくん、待たなくていいんだよ。終わってるよ」と声を掛けると、ようやく腰を上げたといいます。

おちゃめな茶太郎くんに8万いいねの反響

茶太郎くんは、「いつ終わったの？」と言いたげな不思議そうな表情をしていたそう。飼い主さんの打ち方が上手で、痛くなかったのかもしれませんね。注射を頑張った茶太郎くんは、飼い主さんにいっぱいナデナデしてもらったのでした！

投稿は8.1万件のいいねを獲得し、310件を超えるコメントが寄せられています。

注射を待つ茶太郎くんの姿には、「覚悟を決めた顔してる」「良い子さん。可愛い」「凛々しく待ってる顔から へ？終わったの？って気の抜けた顔になるのかわいい」などのコメントが寄せられました。

また、「我が家のにゃんちゃんは毎日逃げ回って格闘してました」「ウチの子も糖尿病を患って毎日注射打ってました」「うちの猫も糖尿病です。毎日注射大変ですよね」など「我が子も糖尿病治療を頑張っている」という猫飼いさんからのコメントもたくさん寄せられています。

病気の猫さんのお世話をするのは、大変なもの。茶太郎くんがインスリン注射を頑張る姿に、勇気をもらった人も多いことでしょう。

TikTokアカウント『ちゃたちゃたくにいち』では、今回紹介した茶太郎くんとキジ白猫の「くにいち」くんの日常の姿が見られます。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ちゃたちゃたくにいち』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。