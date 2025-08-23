超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #2』が8月22日に配信。出演した学生が、生徒会長として取り組んだ校則改定についてプレゼンテーションを行った。

【映像】「今日私はあなたに会いに来ています」熱烈オファーの瞬間

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

東北大学文学部に通う伊藤心優（いとう・しゆう）さんは高校生の時に生徒会長として「制服以外での下校」も可能にするため校則の改定に尽力。これにより部活後などもスムーズに帰宅できるようになった。伊藤さんは校則改定の過程で生徒と教師の意見交流のためにアンケートを実施したり、全校生徒を巻き込んだ議論の場を設けた。将来はプロジェクトのリーダーとして、社会問題の解決に貢献したいと語った。



「今日私はあなたに会いに来ています」

白坂ゆき（株式会社CaSy取締役CHRO）：今日私はあなたに会いに来ています。CaSyは家事代行・家事支援といったサービスをしていますが、家事・育児・介護・看護はエッセンシャルワークであるにもかかわらず対価が安い。CaSyはそれをなんとかしたい。あなたがもしCaSyの社員だったら、まず何をしますか？

伊藤：原因は世の中の「価値観」が大きいと思います。そもそも家族・職業といった形態自体を変えていくことが重要だと考えています。

白坂：CaSyは事業を通じて社会課題を解決したいと考えており、あなたがやらずに誰がやると思っています。お待ちしています。

田村知子（日本航空株式会社 業務企画職）：校則改定にかかった期間と、壁となった部分について教えてください。

伊藤：規模感を大きくしながら対話を重ねていったので1年ほどかかりました。壁になったのは伝統を重んじる教師と合理性を重んじる生徒の間で、どうしても水掛け論になってしまったことです。

多和田大紀（株式会社青山財産ネットワークス 経営企画本部 本部長 執行役員）：世の中にはおかしいと思っても変えられないものもありますが、それに対してはどのようにご自身で考えを整理していますか？

伊藤：変えられない問題でも、挑むことに価値があると思っていて、根本的な解決を目指す姿勢はどんどん見せていきます。仮に解決にたどり着かなかったとしても、価値があると私は考えています。



同じ会社でも「3点」「4点」「9点」でバラバラ

企業の採点は、下が3点から上は10点までばらけた。

「8点」をつけた株式会社青山財産ネットワークスは「責任感とリーダーシップにおいてはずば抜けたものがあります。社会課題という面で当社は経営者の高齢化が進む中での事業承継などに取り組んでいます。そういったところで大いに暴れていただきたい」と評価。

3つのセクションが参加している日本航空株式会社においては「9点」をつけた業務企画職と対照的に客室乗務職は「4点」をつけた。

その理由については「ご自身の『こうしたい』という強い思いがあるが、我々はチームで働いている。だからチームのため、お客様のために何かしたい、心を寄せるところがもう少し見えたらいいと感じたので、今日はこの点数をつけました」と説明した。