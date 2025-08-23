俳優の秋田宗好さんが7月17日に急性心筋梗塞のため死去していたことが22日、分かった。54歳。東京都出身。秋田さんが代表を務める「オフィスヤマジャム」が公式サイトで発表した。葬儀は近親者のみで執り行われた。



【写真】54歳の若さで亡くなった秋田宗好さん 懐かしの「余分三兄弟」

公式サイトでは「俳優として多くの作品に出演し、また弊社代表としても尽力してまいりました秋田宗好が、令和7年7月17日、急性心筋梗塞のため急逝いたしました。享年54歳でした」と報告。「あまりにも大きな存在であった秋田との突然の別れを受け止めることができず、私たち関係者一同は未だ深い悲しみの中におります」と関係者の胸の内がつづられた。



続けて「秋田を応援し続けてくださった皆さま、支えてくださった関係者の皆さまに、心より感謝申し上げるとともに秋田が生前携わっていた仕事を無事に終えるため、訃報のお知らせが遅れましたこと、深くお詫び申し上げます」と伝えた。



秋田さんは1992年度後期のNHK連続テレビ小説「ひらり」や、同年公開の映画「シコふんじゃった。」など相撲絡みの作品に多数出演。2008年からは清涼飲料水「DAKARA」（サントリー）のCMで、脂肪・糖分・塩分を擬人化した「余分三兄弟」の糖分役を務めた。俳優業のほか、構成作家やイベント・広告プランナーとしても活躍した。



報告全文は、以下の通り



◆ ◆



（よろず～ニュース編集部）