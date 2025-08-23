【エルサレム＝福島利之】国連機関などが参加する食料危機の深刻度を判断する枠組み「総合的食料安全保障レベル分類」（ＩＰＣ）は２２日、パレスチナ自治区ガザ北部のガザ市で飢饉（ききん）が発生しているとの報告書を発表した。

イスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘が続くガザを巡り、国際機関が飢饉を宣言するのは初めて。ＩＰＣは「飢饉は人為的」と指摘し、停戦を求めた。

ＩＰＣはガザ市について、壊滅的な飢饉の段階「フェーズ５」と判断した。ガザ全体では５０万人以上が「フェーズ５」、１０７万人が危機的な「フェーズ４」と分類した。

ガザの飢饉は「急速に拡大している」と指摘し、９月末までに中部ディール・アルバラハや南部ハンユニスにも及ぶと予測した。その上で、ガザ全域に支援物資を届けるためには「停戦が前提条件だ」と訴えた。

ガザ住民は２０２３年１０月に戦闘が始まって以来、食料を十分に得られていない。イスラエルが今年３月上旬にガザへの物資搬入を全面的に阻止したことで飢餓は深刻化した。５月末から搬入が本格的に再開されたが、物資は十分に行き渡っていない。

ガザの保健当局によると、２０日現在の飢饉による死者は２６９人で、そのうち子供が１１２人を占める。イスラエルと米国が主導する「ガザ人道財団」（ＧＨＦ）の配布所で食料を得ようとして殺害された住民は２０１８人に上る。

イスラエル首相府は２２日、「ＩＰＣ報告書は全くのうそだ」と反発する声明を出した。ガザでの戦闘開始以来、２００万トンの物資をガザに搬入させたとして、「イスラエルに飢餓政策は存在しない」と強調した。その上で、「ハマスが援助物資を盗み、戦争の資金としている」と主張した。

ＩＰＣは「飢饉を終わらせるのは時間との闘いになる。即時停戦と紛争の終結が重要だ」と強調している。

◆総合的食料安全保障レベル分類＝国連の食糧農業機関（ＦＡＯ）や世界食糧計画（ＷＦＰ）のほか、国際ＮＧＯなどが参加する国際的な枠組み。食料危機の深刻度を科学的な基準に沿って１（軽度）から５（飢饉）の５段階で評価する。