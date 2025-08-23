日本テレビ『news zero』で『巨人軍監督日記 第2章』の8月号が22日に放送。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談を行うこの企画で、阪神の強さを2人が語りました。

今季圧倒的な強さを見せセ・リーグ首位を独走する阪神について、阿部監督は「脂が乗り切っている選手、乗りかけてきているなって選手が1番から6番までいますから。それは強いかなと思いますよね」と打線の充実ぶりを指摘。

1番近本光司選手、2番中野拓夢選手、3番森下翔太選手、4番佐藤輝明選手、5番大山悠輔選手はほぼ固定。全盛期を迎えている主軸の活躍が、強さの要因だと言います。

高橋さんはケガ人の少なさを述べ、「大きな離脱者が主力に出ていないのは、監督としていつも落ち着いたメンバーで戦えてるのはあるんだろうなと」と語り、阿部監督も「その差がやっぱり出ちゃったかなって」と同意しました。

中でも注意する打者には佐藤選手の名を挙げ「数字も残ってますし、雰囲気が前よりある。なんかどっしり感が出た」と評価した阿部監督。その対策については「時には焦らしたりとかね。『いつかボール球を振るだろう』っていう勝負も勝負だし、そういうこともやれればいいかなとは思ってますけどね」と明かしました。

巨人は阪神戦を21試合消化し6勝15敗で、その内の半数を超える11試合が1点差ゲーム。接戦を取り切れないことに阿部監督は「自分が消極的になっちゃったかなっていう反省もたくさんしている」とコメント。「こちら側は去年優勝してますけどチャレンジャーだとは思って今年対戦してますし、なんか『当たって砕けろ』みたいな思い切ったことをやれる度胸が僕になかったのかなとか、なかなかやれるチャンスもなかった」と振り返りました。

試合中は「堅く、リスクの方を考えてしまう」と語った阿部監督。高橋さんが「いい時っていうのはどんどんいけるんだけど、そこは難しいところ」と同意すると、阿部監督は「一つ間違えたらドドドドっていく時もあるのでそこに腹を据えていつも行くんですけど、ゲーム中はずっと葛藤しています」と采配の難しさを明かしました。