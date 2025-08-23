◇プロ野球パ・リーグ 巨人8-1DeNA（22日、東京ドーム）

DeNAに大勝した巨人の阿部慎之助監督が選手たちをたたえました。

巨人は1点リードの6回、2アウトから吉川尚輝選手が内野安打で出塁すると、中山礼都選手とリチャード選手がフォアボールを選び満塁を作ります。このチャンスで甲斐拓也選手が走者一掃のタイムリーを放ちリードを広げました。

この攻撃について試合後、阿部監督は「吉川の出塁もそうだし、リチャードのフォアボールも大きかったですし、みんなでつないでつないで取れた点だと思います」と選手たちをたたえました。

また、7回に3ランを放ち試合を決めたリチャード選手については、「振ったら何かあると思うので、どんどん振らせているんですけどそれがいい結果になっていますので、続けて欲しいなと思います」とコメントしました。

この日は岡本和真選手にも１軍復帰後初のホームランが出るなど8得点で勝利した攻撃陣に「みんな状態もよくなってきていますし、スタメンを考えるのもこっちが多少悩めるのでいい悩みかなと思います」と勝利を喜びました。