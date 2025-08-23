「異常なレベルだ」大谷翔平の“異能”にド軍名参謀が漏らす本音「他の投手とは違う。突然、100マイルを投げ始めるんだ」

大谷の活躍ぶりを日々間近で見つめているプライヤー投手コーチ(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）が見せつける異能さは百戦錬磨の指導者も驚かせる。

その隠しようがない胸の内を明かしたのは、ドジャースのマーク・プライアー投手コーチだ。米スポーツ専門局『ESPN』の元記者であるダン・パトリック氏がホストを務める米ポッドキャスト番組『The Dan Patrick Show』に出演した際に、間近で見つめてきた二刀流スターの異次元ぶりを語った。

2018年から指導者としてドジャースで従事するプライヤー投手コーチ。数多のスター投手たちを支えてきた目利きにとっても、お茶の間をも感心させるパフォーマンスを生む大谷の身体能力は、やはり次元が違うという。

パトリック氏から「ショウヘイ・オオタニの投球スタイルは、あなたから見て、誰を思い起こさせる？」と問われたレジェンドコーチは、「いや、彼のように打撃でもあれだけの活躍をする投手はいない。だから誰とも比べられない」とキッパリ。その上で自身の考える「投手・大谷」の理想形を絞り出した。

「しいて言うなら少しだけノーラン・ライアンを思い起こさせる気はする。我々の世代ならよくわかると思うけど、ショウヘイは全力で真っすぐを投げようと思えば、とんでもないボールを投げられる。彼が本気を出せば、100マイル（約160.9キロ）の真っすぐだけで打者を差し込むんだ」

実に興味深い比較だ。独特な表現で大谷の才覚を評したプライヤー投手コーチは、こうも続けている。

「このリーグには、いわゆる速球派は山のようにいる。だから球速そのものに昔ほどの驚きはなくなっている。でも、彼の場合は他の投手とは違うんだ。本当に突然、100マイル、101マイル（約162.5キロ）、102マイル（約164.1キロ）と投げ始めるんだ。