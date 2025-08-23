この絵文字が表すマンガは？30年近く連載が続いている伝説の王道少年漫画！

写真拡大

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズをご紹介！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すマンガは？

意外と難しいこのクイズ。

「👦🎯🗺️⚔️👊」が表すマンガは一体なんでしょうか？

ヒントは、30年近く連載が続いている伝説の王道少年漫画です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「HUNTER×HUNTER」でした！

「冒険・戦闘・拳」などの絵文字から、「週刊少年ジャンプ」で1998年から連載されている人気漫画「HUNTER×HUNTER」であることがわかります。

2022年5月には著者の冨樫義博がXを開設し、10月には約4年ぶりに連載再開したことが大きな話題となりました。

アニメやゲームなど、さまざまな作品が制作されていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

