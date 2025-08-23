この絵文字が表すマンガは？30年近く連載が続いている伝説の王道少年漫画！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズをご紹介！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すマンガは？ 意外と難しいこのクイズ。 「👦🎯🗺️⚔️👊」が表すマンガは一体なんでしょうか？ ヒントは、30年近く連載が続いている伝説の王道少年漫画です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「HUNTER×HUNTER」でした！ 「冒険・戦闘・拳」などの絵文字から、「週刊少年ジャンプ」で1998年から連載されている人気漫画「HUNTER×HUNTER」であることがわかります。 2022年5月には著者の冨樫義博がXを開設し、10月には約4年ぶりに連載再開したことが大きな話題となりました。 アニメやゲームなど、さまざまな作品が制作されていますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部