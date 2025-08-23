ホラン千秋、明石家さんまの質問にズバズバ回答→重盛さと美称賛「キレイなのに…」
タレントのホラン千秋が、23日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】ホラン千秋を称賛！金髪おさげの重盛さと美
35周年を機に復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。MCの明石家さんまがボードに書かれた気になる“有名人”の名前を指し、指名された観覧者が自身のエピソードを披露したのち、ゲストに対して直接質問を投げかけるというスタイル。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回はタレント、キャスター、俳優とマルチに活躍するホランがゲストに登場。今年3月に、8年間キャスターを務めてきた報道番組『Nスタ』を卒業。知名度抜群のホランについて世間の人々がどう思っているのか、関西人にイメージ調査を行う。街の人の「男性の前だと甘えてそう」という声に、ホランは「好きな人の前ではデレデレなタイプです」と素直にうなずく。
さんまの問いにズバズバと答えるホランに対して、重盛さと美は「キレイなのに、こんなにモテに走ってない人を初めて見た」と称賛。「モテに走ったら怖い女ランキング1位！」と褒めちぎる重盛の言葉に、さんまは興味津々になる。
スタジオでは、ホランが自身のインスタグラムに投稿しているお弁当の写真を見たという女性から、「家事は苦手ですか？」という直球質問が飛び出す。“インスタ映えしない”ことで話題を呼んだ“茶色過ぎる手作り弁当”の写真にさんまは絶句。明石家メンバーもあ然とする。「おいしいの？」と困惑するさんまに、ホランは「『涙がでる味だね』って言われたことがあります！」と料理の腕前をアピール。さんまは「しょっぱいんだ」と言い放つ。
続いて、観覧者からの「なにか悩みはありますか？」という質問に、ホランは「締切や時間を守るのが苦手」と意外な一面を明かし、「待ち合わせになぜか遅れてしまう」という切実な悩みを打ち明ける。
ほかにも、お笑いコンビ・スマイルが、ホランにもっと関西になじんでもらうべく「おすすめ関西満喫スポット」を調査する。
【番組カット】ホラン千秋を称賛！金髪おさげの重盛さと美
35周年を機に復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。MCの明石家さんまがボードに書かれた気になる“有名人”の名前を指し、指名された観覧者が自身のエピソードを披露したのち、ゲストに対して直接質問を投げかけるというスタイル。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
さんまの問いにズバズバと答えるホランに対して、重盛さと美は「キレイなのに、こんなにモテに走ってない人を初めて見た」と称賛。「モテに走ったら怖い女ランキング1位！」と褒めちぎる重盛の言葉に、さんまは興味津々になる。
スタジオでは、ホランが自身のインスタグラムに投稿しているお弁当の写真を見たという女性から、「家事は苦手ですか？」という直球質問が飛び出す。“インスタ映えしない”ことで話題を呼んだ“茶色過ぎる手作り弁当”の写真にさんまは絶句。明石家メンバーもあ然とする。「おいしいの？」と困惑するさんまに、ホランは「『涙がでる味だね』って言われたことがあります！」と料理の腕前をアピール。さんまは「しょっぱいんだ」と言い放つ。
続いて、観覧者からの「なにか悩みはありますか？」という質問に、ホランは「締切や時間を守るのが苦手」と意外な一面を明かし、「待ち合わせになぜか遅れてしまう」という切実な悩みを打ち明ける。
ほかにも、お笑いコンビ・スマイルが、ホランにもっと関西になじんでもらうべく「おすすめ関西満喫スポット」を調査する。