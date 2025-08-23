「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

頭のいい人は先に「意見」を聞かない

あなたの職場でも、部下に「どう思う？」と意見を聞く場面は多いのではないでしょうか。特にトラブルやクレーム対応のとき、「君はどう考える？」と尋ねてしまう上司は少なくありません。

一見すると部下を尊重しているように見えますが、実はこれ、会話を混乱させる原因になりがちです。

頭のいい人が意見を聞く前に必ずやっているのは、「事実の確認」です。

今回はそれについて、紹介していきましょう。

「意見」には解釈や思い込みが混じる

クレーム対応の場面を想像してみましょう。

・上司「今回のクレーム、どう思う？」

・部下「正直、相手のほうが無理を言ってると思います」

一見スムーズに答えているようですが、ここで出てきたのは、事実ではなく部下の「解釈」です。「無理を言っている」と感じたのは本人の主観であり、具体的な状況が共有されたわけではありませんよね。

上司は「そうか、相手が悪いのか」と誤解するかもしれませんし、別の上司なら「いや、それは言い訳だろう」と受け止めるかもしれません。つまり、いきなり意見を聞くと、事実が曖昧なまま話が進んでしまうのです。

まずは「事実」を揃える

では、どうすればいいのでしょうか。

頭のいい上司は、まず事実を確認します。

・上司「お客様から最初に連絡を受けたのは、いつ？」

・部下「昨日の午後2時です」

・上司「そのとき相手は、最初に何と言っていた？」

・部下「『納期が遅れているのではないか』と聞かれました」

このように「いつ？」「何を？」と事実を押さえることで、両者の前提が揃います。事実が明確になれば、次に意見を交わすときも誤解が生まれにくくなるのです。

まず「事実」に絞って確認する

意見や考えは大切です。しかし、それをやり取りする前に、まず事実を押さえなければ意味がありません。

頭のいい人は、意見を聞く前に必ず「事実」を確認する。これが、対話を噛み合わせ、問題解決を進めるための基本です。

よい人間関係の基本には、よいコミュニケーションがあります。そして何より、よいコミュニケーションの出発点には、良い質問があるのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』に関する書き下ろしです）