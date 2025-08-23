お昼寝中の赤ちゃんに、ゴールデンレトリバーさんがゆっくりと近づいてきて…？あまりにも尊いわんこの行動が、最高に心温まると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で42万4000回再生を突破し、「見守りゴルソック」「兄弟だと思ってんのかな？」「守ってくれている姿に脱帽」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寝ている赤ちゃんのそばにやってきた大型犬→ウトウトしてると思ったら…泣けるほど尊い『まさかの展開』】

赤ちゃんのそばにやってきた大型犬

話題の投稿をしたのは、TikTokアカウント「wans12200807」の投稿主さん。1歳の息子さんを育てるママさんです。初めての育児に奮闘中のママさんですが、頼もしい助っ人がいるのだとか。それは、ゴールデンレトリバーの『でん』くん。

でんくんは子煩悩な性格で、息子さんの寝かしつけを担当してくれることが多いのだとか。この日もお昼寝中の息子さんにそっと寄り添ったでんくんですが、なにやら眠そう…。息子さんの頭にもたれかかりながら、目をウトウトとさせていたといいます。

泣けるほど尊い展開に…♡

ママがしばらく目を離している間に、でんくんは眠気の限界が来たよう。再び2人の様子を見てみると、でんくんは息子さんと顔をぴったりくっつけて眠っていたのだといいます。あまりに微笑ましい光景に、心が浄化されそう…！

でんくんは体が大きい分、時折息子さんを踏んでしまうこともあるそう。しかし、この日は眠くて仕方なかったから、静かに子守りをしていたといいます。ちなみに、この後に息子さんが泣き始め、でんくんは焦って起きていたそうですよ♪

この投稿には「寝てる間にも護衛がついてて安心だね」「将来こんな写真撮りたいランキング1位」「なんちゅー優しい目をしとるんや」などの温かなコメントが寄せられています。

ベビーシッターはもうひとり

別の日の投稿でも、ぴったりくっついてお昼寝をしていたというでんくんと息子さん。そんな2人を見つめるわんこが1匹…。ビションフリーゼの『しょーん』くんです。しょーんくんもまた子煩悩で、2人の様子を羨ましそうに見つめていたとか。

それから、ママさんはでんくんに息子さんを任せ、別の作業へ。しばらくして戻ってみると、でんくんとしょーんくんと息子さんが、繋がるようにくっついて寝ていたとか…♡仲間入りできたしょーんくんは、満足そうな表情でゴロゴロしていたのだとか！

でんくんとしょーんくんの日常はTikTokアカウント「wans12200807」の他の投稿からチェックすることができます！

