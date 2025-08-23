TikTokアカウント「tanpoponoyousei」に投稿された1本の投稿が話題となっています。その微笑ましくも驚きの光景は「顔は赤ちゃんで可愛いｗ」「サモエド可愛い…」と4万8000回再生され、大変な反響を呼んでいます。

【動画：まるでぬいぐるみな『赤ちゃん犬』を飼った結果→たったの３ヶ月後…ウソのような『急成長のビフォーアフター』】

サモエドのぽぽちゃん

今回の主役は、サモエドの「ぽぽ」ちゃん。2023年3月生まれの、わんぱくな女の子です。ぽぽさんが飼い主さんの家にやってきたのは、同年5月のこと。すでにそれなりのサイズになっていたぽぽさんですが、まだまだ女性が抱っこしても違和感がないくらい。ボーダーコリーやコーギーのような、中型犬くらいの大きさです。

ぬいぐるみみたいにフワフワで可愛いぽぽちゃんを、家族みんなで溺愛したといいます。家の中で仰向けになって爆睡するほど、ぽぽちゃんも安心して過ごしていたとか。

3ヶ月後の姿にビックリ！！

しかし、それから1ヶ月経過すると…。ぽぽちゃんはみるみる大きくなり、抱っこされる姿からパピー感がなくなってしまいました。それもそのはず、サモエドは成犬になると20～30kgほどまで成長します。ボリュームのある毛並みの相乗効果もあり、とっても大きなわんこなのです。

そしてさらに1ヶ月後、もはや抱っこするのが難しいほどの大きさになってしまったぽぽちゃん。月齢的にはまだパピーのはずですが、たったの3ヶ月で大型犬らしい貫禄が出てきたのでした。

とはいえ、ぽぽちゃんはまだまだやんちゃ盛り。表情もあどけなく、なんだか顔だけ幼い印象です。たくましい体と無邪気なお顔のギャップが可愛いぽぽちゃんなのでした。

この投稿には「ふわふわで触りたくなる」「初日から1ヶ月の成長がすごい」といったコメントが寄せられています。大型犬の豪快な成長に驚かされますね！

現在も子供心は忘れていない

そして現在、ぽぽちゃんは2歳の成犬に！体はすっかり大型犬の仲間入りですが、飼い主さんによると性格はまだ「ベビー」なのだそうです。

別の日の投稿では、散歩中にカメと出会ったときのワンシーンを紹介。ぽぽちゃんは、興味津々でカメに近づき、飼い主さんに止められてしまったのだとか。

いつまで経っても子供心を忘れないぽぽちゃん、これからも愛らしい姿を見せてほしいものですね♡

TikTokアカウント「tanpoponoyousei」には、ぽぽちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tanpoponoyousei」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。