「まあプロが言ってるなら…」でも心の中で「あれ？」コンビニ店員の言葉を信じた結末に共感の嵐【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
働く中で経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
ウォーカープラスでは、そんな青木さんのサラリーマン生活を『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』と題し、実際の体験談とともに届ける。今回は、通い慣れたコンビニの店員さんの言葉を信じきって大後悔したエピソードだ。
今回は、コンビニ店員の言葉を信じて失敗したというストーリーだ。
店員さんの言う「大丈夫」には不思議な説得力があるかという問いには、「やっぱり店員さんのことを、“そこの店について何でも知っているプロ”だと思ってしまうふしがありますね。『まあプロが言ってるなら』って。でもよく考えると別にそんなこともないんですけどね(笑)」と、その心理を語った。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。