　歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛が美文字を披露した。

　前田は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「残暑お見舞い申し上げます　立秋を過ぎても　暑さの厳しい日が続いておりますが

お変わりなくお過ごしでいらっしゃいますか　いつも温かいご声援をいただき　心より感謝申し上げます　日々の励みとなり　力をいただいています」と残暑見舞いの言葉を記し、便箋に文章を書く動画と、達筆な文字が並ぶ手紙の写真をアップ。

　「納涼歌舞伎公演のなか　慌ただしい日々ではありますが　家族一同　元気に過ごしております　しばらくは　暑さも収まりそうにございませんが　残りの夏も　お健やかにお過ごしくださいませ」「＃手紙が好き」「＃緊張する　＃でも好き」とつづった。

　この投稿には、女優の石田ひかりが「偉いわー愛ちゃん」とコメントしたほか、「達筆ですね　素敵です」「お美しい文字　お人柄が伝わってきます」「筆を使いこなせるなんて本当に尊敬します」「素敵なお手紙ですね」「すごくきれいな素敵な字」「素敵！達筆です！手書きのお手紙ってもらうとうれしいですよね」「達筆ですね　人柄が表れますね」「美文字」などの声が寄せられた。

　１９９３年にデビューした前田は「あっぱれさんま大先生」などに出演し「チャイドル四天王」の一人として人気を博した。２００９年に８年越しの交際を実らせ、勘太郎（現勘九郎）と結婚。歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎、次男・中村長三郎の２人の息子がいる。