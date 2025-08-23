歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛が美文字を披露した。

前田は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「残暑お見舞い申し上げます 立秋を過ぎても 暑さの厳しい日が続いておりますが

お変わりなくお過ごしでいらっしゃいますか いつも温かいご声援をいただき 心より感謝申し上げます 日々の励みとなり 力をいただいています」と残暑見舞いの言葉を記し、便箋に文章を書く動画と、達筆な文字が並ぶ手紙の写真をアップ。

「納涼歌舞伎公演のなか 慌ただしい日々ではありますが 家族一同 元気に過ごしております しばらくは 暑さも収まりそうにございませんが 残りの夏も お健やかにお過ごしくださいませ」「＃手紙が好き」「＃緊張する ＃でも好き」とつづった。

この投稿には、女優の石田ひかりが「偉いわー愛ちゃん」とコメントしたほか、「達筆ですね 素敵です」「お美しい文字 お人柄が伝わってきます」「筆を使いこなせるなんて本当に尊敬します」「素敵なお手紙ですね」「すごくきれいな素敵な字」「素敵！達筆です！手書きのお手紙ってもらうとうれしいですよね」「達筆ですね 人柄が表れますね」「美文字」などの声が寄せられた。

１９９３年にデビューした前田は「あっぱれさんま大先生」などに出演し「チャイドル四天王」の一人として人気を博した。２００９年に８年越しの交際を実らせ、勘太郎（現勘九郎）と結婚。歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎、次男・中村長三郎の２人の息子がいる。