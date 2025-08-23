お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が22日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。人気歌手の“大暴れ”にあ然とする場面があった。

酒ビンのルーレットが止まったミュージシャンで俳優の浜野謙太は、スナックなどのカラオケで周囲から自身がボーカルを務めているファンクバンド「在日ファンク」の歌をリクエストされることがあるとした。だが、同バンドの曲は「楽器のソロが長いのでめちゃくちゃ気まずい時間が…」と不向きなこともあり「カラオケが嫌なんですよ」と明かした。

ただ「踊るのは好きなんですよ」とし「酔っぱらって、カッコイイ音楽がかかって踊るのは大好きなんです」とお酒に酔うと踊りたくなるとした。共演者たちが静かに耳を傾けていると、浜野は「今、ちょっとだんだんね、結構いい話も出て盛り上がってきたんで…踊りません?」と提案した。

まさかの言葉に出演者たちは一斉に「いやいやいや。何で?」と困惑。MCの大悟が「“ちょっと良い感じのトークできたから踊りません?”って…どういうことや!」とツッコミを入れるも、浜野は「歩くだけで素敵な曲用意してます」と、すでに準備していた。

この用意周到さに大悟は「ちょっと待て。ちょっと待て。用意すなよ」と指摘して笑いを誘った。結局、出演者たちは浜野の提案を断り切れず、ブルーノ・マーズの代表曲「Uptown Funk」に合わせて机の周りを1周。出演者たちが恥ずかしそうに歩く中、浜野だけがノリノリだった。

全員が着席し感想を言い合っていると「ツートライブ」たかのりが、ちょうどサビの部分で座ったことに「あそこを乗り切ったら、もしかしたら楽しいかもとは思いました」とコメント。これにより、サビの「Fuuuu!」後は自由に踊るとして、もう1周となった。

「Fuuuu!」後“自由演技”になると、浜野は机の上でダンスし始めた。大悟らが各々のタイミングで着席する中、浜野は構わずサビ部分を踊り切った。そして、浜野が決めポーズをした瞬間に大悟は「お前、友達おる?」と“大暴れ”にあ然としながらも大笑いした。