»ñ³ÊÊÙ¶¯¤Ç¡Ö²ÈÄí¤¬²õ¤ì¤ë¡×¡Ä¤¬¤ó¤Ð¤ë¿Í¤Û¤É´Ù¤ë¡È´í¤Ê¤¤»×¹Í¡É¤È¤Ï¡©
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é3Ç¯¤Ç¡¢9¤Ä¤Î»ñ³Ê¤ËÆÈ³Ø¹ç³Ê¡ª ÂçÎÌ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¡¢ÀäÂÐËº¤ì¤Ê¤¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤Ï¡©
¡ÖËº¤ì¤ëÁ°¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡×ºÇ¶¯¤Î¤·¤¯¤ß¡¢¡ÖÂçÎÌµ²±É½¡×¤ò¸ø³«¡ª
ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤ÏÃªÅÄ·òÂçÏº»á¡£1Ç¯´ÖÉ¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âð·ú»î¸³¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¸þ¤±¤ÎÊýË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤½¤¦¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¡£¶ìÏ«¤ÎËö¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¡¢·×²èÅª¤ËÉü½¬¤¹¤ë¡×¤·¤¯¤ß¡¢ÂçÎÌµ²±É½¤òÈ¯ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÃªÅÄ»á¤ÎÊÙ¶¯¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡¢¡ØÂçÎÌ¤Ë³Ð¤¨¤ÆÀäÂÐËº¤ì¤Ê¤¤¡Ö»æ1Ëç¡×ÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤Ð¤ë¿Í¤Û¤É´Ù¤ë¡È´í¤Ê¤¤»×¹Í¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö»Å»ö¤ä²È»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤Èºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤«°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉË»¤·¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»Ö¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£¤è¤ê¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤òÁ´Éôµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ÇÌµÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤·¤Æ¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢ÍâÆü»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇµÕ¤ËÀ¸³è¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ä¤é¤¤¤È¤¡¢¤¤Ä¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÌÂ¤ï¤ºµÙ¤à¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÙ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¡×ÊÙ¶¯¤È¤Ï¡©
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢ÊÙ¶¯¤«¤éÎ¥¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯³Ð¤¨¤¿ÃÎ¼±¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¼ª¤«¤é¤Î³Ø½¬¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«³Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤ä¤êÊý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê½¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¿²»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²»À¼¤òBluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÇÜÂ®ºÆÀ¸¤·¤ÆÊ¹¤¯¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤³¤ì¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡¢»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤ËÌäÂê½¸¤Î³Æ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ÆÏ¿²»¤·¤Æ¤ª¤¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ë¤Ï¤½¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¤¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÅú¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÊÙ¶¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¼ª¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÄÌ¶Ð¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ä¼Ö¤ÎÃæ¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°Ãæ¡¢ÎÁÍýÃæ¡¢ÀöÂõÊª¤ò¾ö¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡Ä¡Ä¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¹©É×¤Ç¡¢³Ø½¬¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê³Ø½¬¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ³Ø½¬¤¹¤ë¤Ê¤éÊÒ¼ª¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Î¾¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È³°³¦¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç´í¸±¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÒÊý¤Ð¤«¤ê¤À¤È¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ëº¸±¦¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£¤³¤ì¤âËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤µ¤ÎÃæ¤ÇÊÙ¶¯¤òµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºá°´¶¤Ê¤ó¤Æ¤½¤â¤½¤â´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆËèÆüÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç»î¸³ÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡© ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â´Ñ¤º¤Ë¡¢¤ª¼ò¤â°û¤Þ¤º¤Ë¡¢¤Ò¤È¤êÌÛ¡¹¤È»²¹Í½ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤³¤¦¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨º£Æü¤ÏµÙ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬À°¤Ã¤¿¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ñ³Ê»î¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÄ¹¤¤¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤·¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤¬¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¤Ëµá¤á¤¹¤®¤Ê¤¤
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ëµá¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÊÙ¶¯¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤¤¤¤¤«¤éµ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶õµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»î¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º£¡¢²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ò¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÙ¶¯¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÝ¤Æ¤Æ¡¢¤à¤·¤í¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ò²ñ¿Í¤ä¼çÉØ¤¬»ñ³Ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤·¾¯¤·¤Ç¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Bluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤âÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢»ñ³Ê¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤È¤â±ßËþ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÆ°»ºÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ø¤ÓÊý¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
