タレントの辻希美（38）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第5子女児の出産を報告し、今回「最高に幸せなお産」と報告した出産の詳細を明かした。

辻は「今回の出産は計画無痛分娩」で「入院日を決めて、促進剤を打って、麻酔を入れて出産をするっていう流れ」を予定。子供たちが出産に立ち会いたい、という希望があったため転院し出産日を待っていたところ、「早い段階でおしるしが来たり、前駆陣痛が始まってしまい、前日に入院して様子を見る」ことになったという。

産院は公開していいと許可を取ったうえで、川崎市の芥川バースクリニックと公表。結果的には、予定通りの8月8日に出産となり、辻は「計画的にしていたんですけど、本当にその日を目掛けて赤ちゃんも生まれようとしてくれていたっていう感じ」だったと明かした。

また4人目の時も計画無痛分娩だったというが、今回は「赤ちゃんが降りてくる感じもあって。すごいのが、麻酔をしているんだけど、触っている感覚とか、足も動くし痛みだけがない感じ。本当に不思議な感覚」と語った。家族に見守られながらの出産で、辻自身も痛みがなかったため、愛娘の誕生する瞬間を見ることができたという。

辻は「本当に幸せな、夢みたいなお産だったんです」と力説。「またあの時間に戻りたいと思うくらい最高なお産。出産の痛いとか、辛いとか、怖いとかっていう概念を変えてくれた。どんな出産であれ幸せだと思うけど、私の考えだけで言ったら、本当に今回のお産が世の中に広がったら、それこそ少子化がなくなるんじゃないかなって本当に思った」と感謝した。

第5子次女は「夢空（ゆめあ）」と命名。動画は出産2日目だったが「杉浦家の顔をしています」とし、三男の幸空（こあ）さんを「もう一回育てているのかなと思うくらいソックリ」と、愛おしそうに見つめていた。