【ETVOS】進化型セラミド配合♡肌を潤す新ブースター美容液登場

洗顔後の肌は最も無防備で乾燥しやすい状態。そんなお肌を守り、次に使うスキンケアの浸透を高めてくれる新アイテムが【ETVOS】から誕生しました。新配合「進化型¹・ヒト型セラミド²」と独自の「拡潤テクノロジー」によって、潤いをすばやく充満させ、ふっくらとハリのある肌へ導くブースター*³美容液。2025年8月20日（水）より発売される「アルティモイストコアコンセントレートセラム」をご紹介します♪

新美容液の魅力♡

「アルティモイストコアコンセントレートセラム」は30ml 6,380円（税込）。コクのあるとろみ感触が角層⁴まで素早く浸透。

新開発の「進化型¹・ヒト型セラミド*²」は、植物由来の多様な脂肪酸と発酵技術から生まれ、潤い保持力とバリア機能を強化。

さらに既存のヒト型セラミド5種も高濃度で配合し、洗顔後の肌をみちっと潤いで満たします。

独自の「拡潤テクノロジー」

ブースター³としての役割にこだわり、親油性原料のみで設計された「拡潤テクノロジー」を採用。

まるで呼び水のように次に使うローションの肌なじみを高め、実験ではローション単品の約2倍の浸透力⁴を実現。

ナイアシンアミド、パンテノール、ヒアルロン酸などの保湿成分もたっぷり配合し、透明感とハリのある肌へ導きます。

※1 保湿：セラミドAG、AP、EOP、NG、NP

※2 保湿成分

※3 保湿成分：加水分解ヒアルロン酸Na

※4 保湿成分：セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、アルギニン、トレオニン、プロリン、タウリン、ロイシン、バリン、イソロイシン、フェニルアラニン

低刺激処方で敏感肌にも

アルコール、パラベン、石油系界面活性剤など7つの成分不使用。天然ラベンダー花水のやさしい香りに包まれながら、乾燥やインナードライ、ゆらぎ肌にも心地よく寄り添います。

敏感肌の方にも安心して使える低刺激処方♡洗顔後の最初のひと塗りで、日々のスキンケアを格上げしてくれます。

新しいETVOS美容液で、潤い満ちる肌へ

「アルティモイストコアコンセントレートセラム」は、乾燥やハリ不足に悩む女性に寄り添い、洗顔後の肌にうるおいを充満させる革新的な1本。

次に使うローションの効果も高めてくれるから、日々のケアに取り入れるだけで格段にうるおい実感がアップします。

敏感肌にもやさしい低刺激処方で、毎日安心。ETVOSが届ける新しい美容液で、あなたの肌にみずみずしい未来を♡