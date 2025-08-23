◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4-3ソフトバンク(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

決勝ホームランを放った日本ハム・万波中正選手が喜びの声をファンへ届けました。

首位ソフトバンクとの首位攻防3連戦の初戦、万波選手は同点で迎えた7回裏にライトスタンドへ決勝の第19号ソロホームラン。万波選手の活躍もあり日本ハムは対ソフトバンク戦の連敗を4で止め、ゲーム差を2.5に縮めました。

試合後のヒーローインタビューに呼ばれた万波選手。ファンの大歓声を浴びて「最高ですね。ビリビリきました」と笑顔を見せます。

ホームランを打った際の感触を聞かれると「『んー行ってくれー！』って感じで（笑）。『入ってくれ』と叫びながら走っていたので、マジでその一押しだったと思いますね」と、気迫で運んだ一打だったことを明かしました。

首位攻防戦で値千金の一発を放った万波選手。「こういう試合は本当に大好きですし、後が無いところでああいう1本が打てたのは、『マジ最高…』」と、最後はしみじみ語りました。

最後には今後どんなバッティングを見せたいか問われました。万波選手は「どんなバッティングを見せたいかというと全打席ホームランなんですけれど（笑）、今日みたいな効果的な1本を打てたら」とファンへ意気込みました。