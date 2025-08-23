フォーチュン中国テック企業50社、ファーウェイ、DeepSeek、CATLがトップ3

米経済誌フォーチュンの中国語版サイトは21日、2025年フォーチュン中国テクノロジー企業上位50社ランキングを発表した。トップ3にはファーウェイ（華為）、ディープシーク（DeepSeek）、CATL（寧徳時代新能源科技）が並んだ。

このほか、トップ10には中国種子集団、阿里巴巴（アリババ）集団、騰訊（テンセント）、比亜迪（BYD）、北京字節跳動（バイトダンス）、杭州宇樹、大疆創新（DJI）が並んだ。レノボ（聯想）は12位、順豊は17位だった。

同ランキングはディープシークについて、中国を代表する大規模言語モデル製品だと評価した。中国で独自開発された大規模言語モデルのDeepSeek-R1は、MMLU（大規模なマルチタスク言語理解）のベンチマークテストで88．5点を獲得した。ディープシークは世界のオープンソース大規模言語モデルの中でダウンロード回数がトップ10に入った。25年6月末時点で、ディープシークの月間アクティブユーザー数は1億6300万人に達し、世界のAIコンテンツ生成アプリで首位に立っている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）