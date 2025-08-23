お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が22日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。両親に隠れて姉と一緒に見ていたものを明かした。

酒ビンのルーレットで当たった元HKT48でタレント・田中美久の「へその緒って、どうしてます?」というトークテーマから、自分のへその緒を今までに何回見たことがあるのかと話題になった。

出演者たちが「1、2回」と答える中、大悟は「ワシは結構見てた」と何回も見返していたと告白。これには出演者たちから「えっ!?」と驚きの声があがった。

スタジオがどよめく中、大悟は「何ちゅうの?開けてはいけないもの感ない?」と語ると、出演者たちもうなずいた。木箱に入れてタンスなどの奥で保管していることで「触ったり見たりしてはいけないもの感がスゴくて」と好奇心をそそられたという。

そのため「定期的に姉ちゃんとこっそりのぞいてた」と姉と一緒に見ていたと振り返った。見ていた時の心情について聞かれると「これを大事にしているんだ感」と明かし、「何かそれを見てるの親にバレたら怒られそうな雰囲気。ほんで何かスゴいやん。不思議なもの」と神秘的だったことを思い返した。