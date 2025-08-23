◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 第１日（２２日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

２０―２１年シーズンの賞金女王で、２１年東京五輪銀メダルの稲見萌寧（フリー）がバーディーなし、５ボギー、２ダブルボギーの９オーバー８１と崩し、単独最下位の１０５位と出遅れた。

出だし１番、２番と３パットで連続ボギー。後半の１０番、１１番はダブルボギーをたたいた。１１番パー４では「（バンカーで）ボールが見えないぐらい“目玉”に入って、ボールを探して…。アンプレ（アブルを宣言）してという感じでした」と振り返った。ホールアウト後、不調の理由を打ち明けた。

「今日はショットがずっと探り探りで、毎日、違うことを意識してみたり…という感じで。ドライバーは最近、ずっと曲がっていなくて、アイアンが全然グリーンに乗らない感じで、いろいろとやってみたら、今日の最初の方はドライバーも曲がっちゃった。ショットが良くないから、絶対寄らないよというところについて、出だし連続で３パットした。かみ合わないというか、全然うまくいかない。直すところが多くてパンク中です。もう１回、考え直さないとな…っていう感じです」

２０―２１年シーズンは９勝を挙げ、賞金女王に輝いた。当時はパーオン率７５・７６８８％と高精度のショットを武器とし、東京五輪でも銀メダル。だが、今季は予選落ち１０回、最高成績はアクサレディス宮崎の３０位と振るわない。「ショットメーカーでアイアンが得意で生きていたのに、そのアイアンが崩れちゃって…。ショットが良くないとスコアが出せないのは厳しいかな」と吐露した。

７月の下旬から３週間、試合は出場せずに休養とトレーニングにあてた。「トレーナーさんと『体を整えよう』と話し、体のために休みをとった」と稲見。体重は３キロほど落ちていたといい「やせちゃっていたので、それが戻った。３週間で３キロくらい。おしりとか、太ももあたりが細くなっちゃっていた。自重だけでトレーニングして、３週間、トレーナーさんと体を作り直しました」と明かした。

前週のＮＥＣ軽井沢７２から復帰したが、復調の兆しは「まだ見えていないです」。良かった時のスイングを求めるか、新たな打ち方を作り直すべきか―。悩みは尽きないが、自身と向き合いながら、稲見は試行錯誤を続けていく。