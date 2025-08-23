お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」に出演。自宅の驚きのエアコン事情を明かした。

リスナーから鼻声であると指摘を受けた小木は「クーラー壊れていて」と語った。相方の矢作兼が「この時期に!?」と驚くと、「俺、ワンルームの部屋に住んでるわけじゃないのよ。クーラーはいくらでもあるのよ！うちは、まずキッチンとリビングに4つあるのよ」と驚きの発言。

小木がエアコンを買ってから7、8年と明かした。リビングの3台がここ数年で1台ずつ壊れ、キッチンの1台の「風でなんとかしのいでいる。それもギリギリの生活ですよ」と言うと、矢作から「なんで直さないのよ！」とツッコまれていた。

さらに「でも今、ラスト1でやばくて。寝室のエアコンもほぼ壊れかけちゃって」と言い、寝室のエアコンは「温度がもうきかなくなっちゃった。29度にしても、18度にしても同じなの。どっちも寒いの」と明かした。

そのため「さすがに羽毛布団をかぶって寝ると暑いでしょ。だから今、ヒートテック着てウールの毛布で寝ている。それでも寒いのよ。でも消えたら暑い。俺寒暖差アレルギーがあるから」と衝撃的な事実を明かした。

小木は歌手・森山良子の娘で元歌手・森山奈歩さんと06年10月に結婚。09年に第1子を長女が誕生した。