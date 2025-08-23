ＩＭＭ通貨先物８月１９日主要国通貨　円の買い越し増加
円　77581枚の買い越し 3347枚の買い越し増
ユーロ　118745枚の買い越し 3314枚の買い越し増
ポンド　25185枚の売り越し 13908枚の売り越し減
スイスフラン　27278枚の売り越し 765枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　5988枚の売り越し 259枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ８月１９日主要国通貨　円の売り越し増加
円　50848枚の売り越し 9591枚の売り越し増
ユーロ　9711枚の買い越し 4704枚の買い越し減
ポンド　25672枚の買い越し 5783枚の買い越し減
スイスフラン　262枚の買い越し 1985枚増加し買い越しに転じる