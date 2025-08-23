ＩＭＭ通貨先物８月１９日主要国通貨 円の買い越し増加 ＩＭＭ通貨先物８月１９日主要国通貨 円の買い越し増加

円 77581枚の買い越し 3347枚の買い越し増

ユーロ 118745枚の買い越し 3314枚の買い越し増

ポンド 25185枚の売り越し 13908枚の売り越し減

スイスフラン 27278枚の売り越し 765枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 5988枚の売り越し 259枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ８月１９日主要国通貨 円の売り越し増加

円 50848枚の売り越し 9591枚の売り越し増

ユーロ 9711枚の買い越し 4704枚の買い越し減

ポンド 25672枚の買い越し 5783枚の買い越し減

スイスフラン 262枚の買い越し 1985枚増加し買い越しに転じる

