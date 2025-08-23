ボクシング・バンタム級の那須川天心選手が子どもたちから寄せられた質問に、純真なものから際どいものまで答えました。

那須川選手は21日の日本テレビ「news zero」に生出演。「夏休み中子どもたちが天心に聞きたいストレート質問」というコーナーで、数々の質問に本音で回答しました。

最初に寄せられたのは、「何を食べたら強くなれるか」という育ち盛りの子どもたちには気になる質問が。那須川選手は「好き嫌いしてはいけないのかなと。その食べ物にも失礼じゃないですか」と切り出します。

続けて「僕はメロンとウニが嫌いだったんですよ」と明かした那須川選手は、「嫌いなものがあるって『負けているな』と思ったので、メロンとウニだけ大量に用意して食べたんですよ。そうしたら“嫌よ嫌よも好きのうち”で食べたら好きになりました」と那須川流の苦手克服法を伝授。これに「メロンとウニって結構高いのですが…」とツッコまれますが、那須川選手は「そこはファイトマネーで（笑）。苦手克服のためにちょっと高めのものを買いました」と笑顔を見せました。

次の質問は「何歳くらいで自分の才能に気づいたのですか？」というもの。“神童”と称されてきた那須川選手は「才能ってあってないようなもの」と言い、「“やり続ける”というのが才能だと思うんで、何か分からないけど“やりたい”とか“これ出来る”ものはずっと持っておく方がいい。それは大人になっていくとどんどん無くなっていくので、ずっと自分を問いただして対話をしていくといろんなものに気づける」と自らの経験を踏まえて説得力ある回答をしました。

さらに子どもたちからは「井上尚弥選手と戦ってほしいです」というリクエストも。那須川選手は「いまの僕はまだその立場にいない」と自身のレベルを客観視しながらも、「そのときが来たら必ずやるとは思いますね。ボクシングに転向したのも“強くなりたい”というそれだけ。（井上戦は）世界のタイトル戦などを1個1個クリアしたら見えてくるので、『そのときをお楽しみに』ということで」と今後の展望を明かしました。

(8月21日放送 日本テレビの『news zero』を再構成)