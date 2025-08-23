¹Ã»Ò±à¤Ç²Æì¾°³Ø¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤é²¿¤¬µ¯¤³¤ë¡©¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÅÁÀâ¤Î¸÷·Ê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×
¥×¥íÌîµå¤Î¥¹¥¿¡¼¤â¹â¹»À¸¤Ë¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡Ä¹Ã»Ò±à¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¸©Ì±À
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï23Æü¡¢·è¾¡¤Ç²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤ÈÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç²Æì¸©Àª¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¶½Æî°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¡¢4²óÌÜ¡£²Æì¸©Æâ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤é¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ë¤Ïº£¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¡ÈÅÁÀâ¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Àï¸å¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÊÆ¹ñ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿²Æì¤ÎÂåÉ½¹»¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï1958Ç¯²Æ¤Î¼óÎ¤¡£90Ç¯¡¢91Ç¯¤Ë¤Ï²Æì¿å»º¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡£99Ç¯¡¢2008Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï²Æì¾°³Ø¤¬¤Ä¤¤¤ËÍ¥¾¡¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¶½Æî¤¬²Æ¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÍ¥¾¡¹»¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¿¼¹È¤ÎÂçÍ¥¾¡´ú¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë²Æì¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¶½Æî¥Ê¥¤¥ó¤ò¡¢Åö»þ¶õ¹Á¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼Â¤Ë4500¿Í¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1³¬¤ÎÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤ËÇ¼¤Þ¤ê¤¤é¤º¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Î±Ø¤äÃó¼Ö¾ì¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏ¢ÍíÄÌÏ©¤â¿Í¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¡£·ÙÈ÷°÷¤¬¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È²¿ÅÙ¶«¤ó¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ÎÇÈ¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Æì¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬²ÆìÆþ¤ê¤¹¤ë1·îËö¤Ë¤Ï¶õ¹Á¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡£²ÖÂ«Â£Äè¤Ê¤É¤Î¼°Åµ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â½¸¤Þ¤ë¡£
¡È¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ºØÆ£Í¤¼ùÅê¼ê¤Ï2011Ç¯¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¡¢¿Í¤À¤«¤ê¤ÎÃæ¤ò¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥Ö¤òÀ¸ÃÏ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½¤Î¥³¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¶½Æî¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¾å¤Þ¤Ç¿Í¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡²Æì¾°³Ø¤Î²÷¿Ê·â¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë²Æì¤Ç¤Ï»î¹ç¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë´´ÀþÆ»Ï©¤Î¼Ö¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢JTA¤¬¸½ÃÏ´ÑÀï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤áÎ×»þÊØ¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ë¡£Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢²Æì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£·àÅªÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¥Ê¥¤¥ó¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâÄ¶¤¨¤ÎÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
