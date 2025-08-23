元NHK女子アナ、トレーニングウェア姿に絶賛の声「スタイル抜群」「美しい」
今年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが23日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。最近では、お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務める『愛のハイエナ season4』（ABEMA）にも出演。注目を集めている。
今回は「トレーニングを始めてもう少しで5ヶ月 からだが変わってきた実感もわいてるし、前より風邪とかも引きにくくなった気がする！ あとちょっとで夏は終わっちゃいますが引き続きがんばりますよ〜 秋冬も可愛いお洋服たくさん着られるといいなぁ」と、トレーニング姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「美しい」などのコメントが贈られている。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
