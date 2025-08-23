吉本新喜劇の重谷ほたる（30）が22日、自身のインスタグラムを更新し、舞台関係者の男性との結婚を発表した。

重谷は「先ほど、テレビ和歌山「わかラ部」生放送にてご報告させていただきましたとおり、この度、私、重谷ほたるは舞台関係者の方と入籍いたしました!!」と2ショット写真を添えて報告。

また「私の太もものように太い太い赤い糸で結ばれた私たちなので、私の太もものように逞しく逞しく支え合っていきながら、私の太もものように大きな大きな愛を育んでいきます！あーーん！幸せすぎて震える〜（太ももを震わせセルライトを揺らす）ずっーと幸せでいれますよーに！パンパン！（太ももで合掌し、内太ももを強く2回打ち鳴らす）」とつづった。

また、お相手の川端知貴氏も自身のXで結婚を報告。7月24日に結婚し、交際期間は8年と明かした。川端氏はなんばグランド花月などで舞台を担当していることから「今後も彼女を支えていきつつ、これ以上は重谷の太ももが大きくならないことを祈りながら、裏方としても吉本新喜劇を盛り上げていけるように日々精進して参ります」とつづっている。

重谷は16年デビュー。新喜劇では、太ももがチャームポイントの「太もも芸人」として活動。「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」2022年、2023年ファイナリストにもなった。