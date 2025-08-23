もしも台湾有事が現実に起こったら――。中国による武力侵攻と浸透工作を題材とした台湾ドラマ「零日攻撃 ZERO DAY ATTACK」が、8月15日よりPrime Videoにて配信されている。

本作は、台湾海峡戦争がもたらすさまざまな危機を異なる視点から切り取った全10話のアンソロジー・シリーズ。日本からは高橋一生と水川あさみが出演し、高橋は第3話「ON AIR」で、中国の巨大テクノロジー企業で働く日台ミックスの藤原偉役を演じた。

第1話・第3話の上映会のため、高橋と共演した台湾人俳優の連俞涵（リェン・ユーハン）と楊大正（ヤン・ダージャン）が来日。単独インタビューにて、「現在の台湾でもタブー」だという敏感なテーマに挑戦する理由や役づくりの裏側などを語った。



難航したキャスティング

「現在、台湾は世界で最も危険な地域のひとつだと言われています。けれども実際には、台湾海峡は（大陸で中華人民共和国が成立した）1949年からの75年間にわたり危機に直面しているのです。にもかかわらず、台湾の映画やドラマがこの問題を直接扱ったことは一度もありませんでした」

2024年10月、「零日攻撃 ZERO DAY ATTACK」の脚本・プロデューサーである鄭⼼媚（チェン・シンメイ）は日本での記者会見でこう語った。台湾有事を題材にすることは、それほど大きなリスクを伴うことだ。作品に参加すれば中国市場での活動が制限される可能性もあり、実際にキャスティングは難航したという。

そんななか、リェン・ユーハン（以下、リェン）、ヤン・ダージャン（以下、ヤン）の2人は出演を快諾した。

リェン これは台湾ならではの、台湾でしか撮れない作品です。台湾は自由に創作ができ、役者が自由に作品を選べる場所。制限を受けずにいられることが大切だと思います。

ヤン 非常にセンシティブで、現在の台湾でもタブー視されている題材です。それでも、台湾と中国の関係と現状を広く伝えるためにもやるべきだと思いました。このようにクリエイティブな作品に携われることを心から光栄に思います。

高橋一生出演の第3話はメディア内幕もののスリラー

第3話「ON AIR」は、中国による浸透工作やフェイクニュースの蔓延など、現代に起こる戦争の一側面を切り取った“メディア内幕もの”のスリラー。ヤンは「エンターテイメントとして純粋に面白い脚本。そういう意味でもぜひ出演したかった」と話す。

物語は中国軍が台湾海峡を包囲するなか、大規模な通信障害で社会が混乱に陥る場面から始まる。とある事情から台北のホテルに身を隠していた藤原は、絶体絶命の事態を打開すべく、元恋人でニュースキャスターのシア・ユーシャンに独占取材を提案。ところがテレビ局内は、戦争の不安と偽情報、視聴率争いで極限状態にあった。何を報じ、何を報じるべきでないのか。藤原が握る情報と、台湾に迫っている脅威の関係とは？

キャスターのシアは、パニックに陥る局内でも報道の信頼性を最も重視し、確固たる意志を貫こうとする役どころ。彼女を演じるリェンは、エッセイスト・詩人としても活動しており、「自分は読書好きで、これまではあまりテレビを見る習慣がありませんでした」と告白する。

出演を引き受けたあとは、役づくりのためキャスターの仕事ぶりを徹底的に研究した。日常的にニュース番組を見るだけでなく、各局のキャスターの特徴を観察し、実際の音声を繰り返し聴き込んだという。新聞記事を手元に置き、正面をまっすぐ向いたまま読み上げて、内容を淀みなく正確に伝える特訓にも取り組んだ。

もっとも、シアと自分の性格は真逆だという。「私は流れに身を任せ、人生を素直に受け入れるタイプ。他者とは衝突したくないし、なるべく穏やかに生きていたい」と笑う。

リェン シアは勇敢で、頑固で、信念を相手と戦わせることもいとわない、私以上に強くて責任感のある女性です。演じることで、自分のなかにあった勇敢さや激しさを知ることができました。普段の自分にはできないことも、演技ならば自然とやれることが面白いし、得られるものも大きい。さまざまな役を通じて、自分がよりよい人間になる方法を学び続けているように思います。

人間は常に“なりたい自分”を意識している

そんなシアに振り回されるのが、ヤン演じる番組プロデューサーのソン・チージュンだ。放送を成立させるためにチームをまとめるが、番組と視聴率の責任を負っているため、理不尽な上司の要求には逆らえない。実は元恋人であるシアの今後を心配してもいるのだが……。

あらゆる問題の板挟みとなるソンを、ヤンは「僕自身によく似ています」という。「40年も生きていると日常的にプレッシャーを感じます。両親、子どもたち、パートナー、仕事。すべてに全力で取り組みながら、ベストな選択を下すには自分の基準が必要です」。

ヤン 僕が演じたソンは最初こそ視聴率を大事にしていますが、正義感と倫理観をだんだん変化させていきます。たとえ周囲の全員を幸せにはできなくとも、自分なりのジャーナリズムには忠実でありたい、と。人間はつねに変化していながら、常に“なりたい自分”を意識しているもの。毎日が新しい変化の連続です。

リスクを覚悟で本作に挑んだリェンとヤンの共通点は、ともに自身の活動と社会的なメッセージが深くからみあっていることだ。

リェンの代表作は、戒厳令下の女性政治犯を描いた映画『流麻溝十五号』（22年）や、台湾人日本兵と日本軍の戦争責任を問うドラマ「聴海湧」（24年）。本作を経て、台湾独立を訴えた民主運動家・鄭南榕の伝記映画『南榕（原題）』も控える。

台湾は自由と民主の場所

作品選びの基準を尋ねると、リェンは「私が企画を選ぶというよりも、作品や役がこちらにやってくるような印象です」と答えてくれた。出演オファーを受けたときは、自分の考えを基準に判断しないよう心がけているという。

リェン 私は田舎の山奥で生まれ、人の少ない土地で育ったので、今でもシンプルな生活を大切にしていて、あまり多くの人とは関わっていません。そのぶん、時代の流れに翻弄される役を演じるたびに、世界や人間に対する感覚がさらに研ぎ澄まされてゆくようです。

一方のヤンは、台湾の人気ロックバンド「滅火器（Fire EX.）」のフロントマンでもある。結成25周年を迎えた今年は、9月に日本ツアーも開催予定。台湾人のアイデンティティに根ざした楽曲では、母国や生活、社会、政治への思いを台湾語で歌い上げている。

ヤン 台湾は自由と民主の場所だ、という価値観を心から大切にしています。僕にとって、楽曲や歌詞、音は自分の価値観や主張を伝えるもの。音楽を通じて政治的なメッセージを表現することから逃げたくないんです。さまざまなテーマを歌っているので、直接的な曲は全体の1割にも満たないかもしれませんが、どの曲にも僕自身が表れています。

台湾ドラマ史に残る重要作

ちなみに、ふたりは『流麻溝十五号』でもワンシーンだけ共演している。以前からヤンとの本格共演を熱望していたというリェンは、念願の再タッグを「夢がひとつ叶ったよう」だと振り返った。「（ヤンは）歌も演技も本当に素晴らしい方。自分に制限をつくらない方とのお仕事は楽しく刺激的で、私も自由な気持ちになれます」。

「零日攻撃」は台湾ドラマ史に残るであろう重要な一本だ。リェンは「敏感な題材や、意義のある作品に挑戦することは自分自身へのチャレンジ」という。複雑なテーマを体現する役柄が続くが、「私自身とはかけ離れた、使命感にあふれた人を表現することは私の使命なのかもしれません」とも語った。



ヤンも「音楽活動で特定のイメージがついているぶん、俳優としてこのような作品を引き受けることにさほど抵抗感はありません」と話す。「僕はもっと成熟した役者になりたいんです。いつか誰も引き受けられないような題材の作品が出てきたとき、本当に重要な物語を伝えられる役者に。『零日攻撃』はまさしくそんな物語でした」。

「零日攻撃 ZERO DAY ATTACK」 （Prime Videoで配信中）

中国による台湾侵攻により混乱する台湾社会を、ホラー、サスペンス、ブラックコメディ、ファンタジーなど様々なスタイルの全10話のアンソロジーで描く。

――台湾総統選のさなかに起きた爆弾テロは、各党の政治闘争を巻き込み、その裏では台湾との武力衝突をにらむ中国共産党が、大規模な軍事演習を行っていた。その渦中、中国の偵察機Y-8が東台湾沖の太平洋に墜落、消失。中国共産党はその捜索と救助の名目で、大量の海軍と空軍を投入した。台湾内では中国の侵入者による侵略が進んでおり、あらゆる階層において金、権力、欲望、そして存亡の危機で台湾人を脅し、誘惑している。政治家から小さな町の村人、メディアのキャスターから有名ライブ配信者、国軍の幹部から一兵卒の若者まで、台湾の誰もが台湾海峡での戦争において、命がけの決断を迫られている――。

謝怡芬（Janet）／游安順（ヨウ・アンシュン）／高橋一生／連俞涵（リェン・ユーハン）／楊大正（ヤン・ダージャン）／陳簱（チェン・ユー）／孫沁岳（ヨーク・スン）／杜汶澤（チャップマン・トウ）／謝章穎（シエ・ジャンイー）／水川あさみ／張洛偍（ロイ・チャン）／藍葦華（ラン・ウェイホア）／楊富江（ヤン・フージアン）／戴立忍（レオン・ダイ）／潘慧如（エイダ・パン）／莊凱稃（カイザー・チュアン）／侯彥西（ホウ・イエンシー）／李冠毅（リー・グアンイー）

2025年／台湾／テレビドラマ／全10話 ©︎ZERODAY CULTURAL AND CREATIVE

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）