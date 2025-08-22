Stellantisジャパン株式会社は、コンパクトSUV「PEUGEOT 2008」に新開発のハイブリッドパワートレインを搭載した新モデル「PEUGEOT 2008 GT Hybrid」を発売した。

同モデルは、1.2Lガソリンターボエンジンと電動モーターを組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステムを採用し、21.5km/ℓ（WLTCモード）の高燃費性能を実現。価格は従来のディーゼルモデルより約8万円安い419万円（税込）に設定され、都市部での快適性と経済性を両立する一台となる。

プジョー 「PEUGEOT 2008 GT Hybrid」を発売

PEUGEOT 2008に新開発のハイブリッドパワートレインを導入 優れた燃費性能と快適性、そして取り回しの良さを両立したコンパクトSUV 従来のディーゼルモデルより、約8万円低い車両価格を実現

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、新開発のハイブリッドパワートレインを導入した「PEUGEOT 2008 GT Hybrid（プジョー ニーマルマルハチ ジーティー ハイブリッド）」を、8月21日（木）より、全国のプジョー正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は4,190,000円（税込）です。



PEUGEOT 2008は、日本の街中にも最適なコンパクトなボディサイズのSUVで、取り回しの良さとSUVならではの力強さを両立しています。ブランドの独創的なデザイン、最新世代の3D i-Cockpit、そして充実した先進運転支援システムを備え、運転の楽しみや所有する歓びを満たす付加価値により、幅広いユーザーから人気を集めているモデルです。プジョーの最新デザインとテクノロジーを凝縮した一台として、サイズ以上の存在感を放ちます。



このたび新たに登場する「PEUGEOT 2008 GT Hybrid」は、新開発のハイブリッドパワートレインを搭載し、21.5 km/ℓ（WLTCモード）という高い燃費性能を誇ります。車両本体価格は、従来のディーゼルモデルと比較して、83,000円の価格引き下げを実現しました。



「PEUGEOT 2008 GT Hybrid」の特徴は以下の通りです。



ハイブリッドシステム

新開発の1.2L直列3気筒ガソリンターボエンジンと電動モーター内蔵6速デュアルクラッチ式トランスミッションを組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載。



電動モーターのアシストにより、発進停止時の振動が抑制され、低速からの力強いトルクの立ち上がりと共にスムーズで心地よい加速を味わえます。また、走行状況によって、約30 km/h まで電気による走行が可能です。信号待ちの多い市街地走行では、１時間あたり約50% はエンジンを使用しない状態となり、実用燃費を飛躍的に向上させます。



2008 新型ハイブリッドパワートレイン

エンジン： 1.2 Lガソリンターボエンジン モーター： 15 kW 駆動用バッテリー： 48V 897.9 Wh システム合計出力： 107 kW / 145 ps トランスミッション： 6速デュアルクラッチオートマチック 燃費： 21.5 km/ℓ（WLTC モード）

ボディカラー

「オブセッションブルー」、「オケナイトホワイト」、「エリクサーレッド」、「ペルラネラブラック」の合計4色を用意しました。



詳細は、巻末の主要諸元・装備表と併せ、商品サイトをご確認ください。

URL： https://www.peugeot.co.jp/range/suv-peugeot-2008.html

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社