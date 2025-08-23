Àð·Á¤À¤Ã¤¿Í½Êó±ß¤Ë¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÇÂæÉ÷¤ËÆÍÆþ¡ª¡©ÂæÉ÷´ÑÂ¬¤ÎÎò»Ë¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¿¹Ï¯¤Î¤ªÅ·µ¤¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Û
º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ÏÂæÉ÷1¹æ¤ÎÈ¯À¸¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¿Ç¯¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯Àª¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ëÂæÉ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍ½Êóµ»½Ñ¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô¡¡Çë¸¶¶¬»Ò¡Ë
ÀÎ¤ÏÌ¿¤¬¤±¤ÎÂæÉ÷´ÑÂ¬
TBS¤Ë¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ë¤ÎÂæÉ÷´ÑÂ¬¤Î±ÇÁü¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤Îµ¤¾Ý´ÑÂ¬µ¡¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÈøÍã¤Ë¡ÖWEATHER¡ÊÅ·µ¤¡Ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ÑÂ¬µ¡¤ÇÂæÉ÷¤ËÆÍÆþ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡¿¹ Ï¯»á¡§
ÀÎ¤ÏÂæÉ÷¤Î¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥í¥Ã¥×¥¾¥ó¥Ç¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬´ï¤òÂæÉ÷¤Î´ã¤«¤éÍî¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÉ÷¤ÎÀªÎÏ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÈô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤ê¡¢»ö¸Î¤âÂ¿¤¯µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ïµ¤¾Ý±ÒÀ±¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èô¹Ôµ¡¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²Ä»ë²èÁü¡¢ÀÖ³°Àþ²èÁü¡¢¿å¾øµ¤²èÁü¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢ÂæÉ÷¤ÎÂç¤¤µ¤äÀªÎÏ¡¦Ãæ¿´µ¤°µ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ê¤É¤ò¿äÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷¤ÎÍ½Êó±ß¡¢ÀÎ¤ÏÀð·Á¤À¤Ã¤¿¡ª¡©
¸½ºß¡¢ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡ÖÍ½Êó±ß¡×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀÎ¡¢Í½Êó¤¬Àð·Á¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤¬ËÌ¾å¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë±ß·Á¤ÎÍ½Êó±ß¤Ï¡¢1982Ç¯¤«¤é»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TBS¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áµî¤ÎÂæÉ÷Í½ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤ËÀð·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBS¤Ë¤¢¤ë°ìÈÖ¸Å¤¤±ÇÁü¤Ï¡Ä
1947Ç¯9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥«¥¹¥ê¡¼¥óÂæÉ÷¤Ï¡¢µª°ËÈ¾Åç¤ÎÆî³¤¾å¤òËÌ¾å¤·¡¢Ë¼ÁíÈ¾ÅçÆîÃ¼¤ò¤«¤¹¤á¤Æ»°Î¦²¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷¤ÏÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤·¤¿»þ¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Àþ¤ò»É·ã¤·¤¿¤¿¤á¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÀÐÎ®¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤â¤¢¤ê¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬Ìó2000¿Í¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµîºÇ¹â¤Ï5¸ÄÆ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡Ö¸ÞÎØÂæÉ÷¡×¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï6¸Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬ÊÂ¤Ó¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡ª¡©
1960Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ35Ç¯¡Ë¡¢Å·µ¤¿Þ¾å¤ËÂæÉ÷14¹æ¡¢15¹æ¡¢16¹æ¡¢17¹æ¡¢18¹æ¤È5¸Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¸Ä¡Á4¸Ä¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5¸Ä¤È¤Ê¤ë¤ÈÂæÉ÷¤ÎÅý·×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë1951Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ26Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤Ç1²ó¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥í¡¼¥Þ¸ÞÎØ¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¸ÞÎØÂæÉ÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¤Ë¤Ï6¸Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬Æ±»þ¤ËÊÂ¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯8·î15Æüº¢¡¢À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷14¹æ¡¢15¹æ¡¢16¹æ¡¢17¹æ¡¢18¹æ¡¢19¹æ¤Î6¸Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢6¸ÄÆ±»þ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¾¯¤·¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢6¸Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡¿¹ Ï¯»á¡§
¶áÇ¯¤ÎÂæÉ÷¤ÏÂç·¿¤ÇÀªÎÏ¤Î¶¯¤¤ÂæÉ÷¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾åÎ¦¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ°Àþ¤ò»É·ã¤·¤Æ¡¢Âç±«¤ò¹ß¤é¤»¤¿¤ê¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤Ï¾®¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£