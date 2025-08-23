25歳・年収350万円男性「無理せず毎月1万円をコツコツ積み立て」インデックス投資5年の運用実績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：350万円
金融資産：現預金140万円、リスク資産100万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：100万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・楽天・全米株式インデックス・ファンド／NISA：2020年から
2020年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額は楽天・全米株式インデックス・ファンドに「月2万円」からスタートし、現在は「月1万円」。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績は「元本80万円→運用益100万円」と、積み重ねで着実に利益を生み出している様子。
「1年目から3年目は運用益は8％で推移し、4年目から5年目は15％から20％のプラスです」と説明されています。
一方で、「トランプ関税の影響をかなり受けて」不安を感じたこともあると言います。
マイルールとして「あまり無理せずに積み立てをする。生活の質が落ちないように」続けることが大切とのこと。
今後については、「かなり物価が上昇したので、積立投資の金額を減らして月1万円くらいでコツコツ投資しています。もう少し給料が増えたら、2万円に戻したい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
